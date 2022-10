BERGA, A LA CUA. Em costa criticar l’acció d’alcaldes i equips de govern perquè ,després de quaranta anys, en semblant situació, conec les dificultats i contrarietats que es troben pel camí. Amb tot, Berga, supera tot l’imaginable a nivell de desordre, desaprofitament d’oportunitats, incapacitat manifesta, i desastrosa gestió. No tinc cap problema ni cap dubte, en posar-la a la cua de les quaranta- dues capitals de comarca de Catalunya. Es un lloc al qual hi ha arribat per mèrits propis, i confio en que a les properes eleccions, posin la CUP i ERC, a la oposició, per emprendre “un llarg, molt llarg descans”. No goso dir, “etern” perquè no es mal interpreti, però millor no tornar-los a tenir, en el govern durant uns quants decennis. I és que estem a punt de tancar quaranta-quatre anys de democràcia municipal, i la ciutat, continua estancada, sense perspectives de resoldre dotzenes de deficiències en infraestructures, equipaments i serveis, que la resta de pobles i ciutats, vam resoldre deu, quinze, vint anys enrere. Estic cansat de veure un immens forat, amb una antiga farinera cremada, al bell mig del nucli urbà, impensable en cap altra ciutat del país. Un espai increïble, abandonat a la seva sort, sense haver aprofitat un gran projecte de Caixa Penedès, per culpa de les exigències i mala gestió d’un parell d’alcaldes. Però, és que no gaire lluny tenim un edifici dels sindicats que en qualsevol moment pot caure, i a la mateixa Plaça de l’Ajuntament hi tenim l’antic Ateneu que pot córrer la mateixa sort. O pitjor encara si algú okupa l’espai inferior, pot provocar danys enormes en un ampli espai de la ciutat. El nucli antic pot produir caigudes, en cadena, de cases abandonades i en estat més que precari. El Convent de Sant Francesc està molt poc aprofitat. Els antics Jutjats fa anys estan abandonats i cada any que passa, costarà més de reparar-los. L’edifici de CAT, a l’entrada centre, està com estava 8 anys enrere. No se li ha donat cap destí ni se sap què fer-hi. Ja no parlo del que falta, com la famosa i eterna estació de busos, perquè és un problema menor en comparació amb els anteriors i amb altres que haurien d’haver-se resolt, molts anys enrere. Aquí tant hi puc posar Queralt i tot el seu entorn, com el carrer Major, i altres carrers i places que no han tingut cap actuació en tots aquests anys. He de dir que l’entrada de la CUP en el govern, em va produir curiositat, primer, i sorpresa, després. Anys de crítiques i apel·lacions a emprendre grans projectes, suposava veure persones preparades i entregades a la gestió, amb dotzenes de voluntaris, per sumar esforços i fer de Berga, un model de “nova política, nous projectes”. Vuit anys després, el panorama és desolador. Una alcaldessa que volia fer un pols a l’Estat, i no a Espanya, sinó a l’estat de dret, infringint lleis electorals, va acabar plegant. I una tinent d’alcalde, que no “gaudia del càrrec” se’n va deu mesos abans, deixant el grup amb greus dificultats per cobrir la plaça... però el que compten son els resultats. I sento dir-ho, però estic cansat de veure la mateixa vella, atrotinada, mal gestionada i mal equipada ciutat. Quaranta-quatre anys després de les primeres municipals.