SIN SENTIDO DE ESTADO. Si una virtud deben tener todos los gobernantes, es “sentido de Estado”. De hecho, es lo mismo que pedimos a todos los concejales y alcaldes, cuando hablamos de “sentido de pueblo o ciudad”. Este “sentido” es el que permite poner por delante los temas realmente importantes, independientemente de las razones de partido. Los auténticos hombres y mujeres de Estado, no dudan en apoyar todas las decisiones y medidas que proponga el Gobierno si son de carácter urgente, por el bien general, o derivadas de preceptos constitucionales. Es imposible comprender la posición del PP en materia de renovación de los órganos judiciales. En ningún otro país de la UE o más allá, podríamos ver semejante vergüenza. Y lo más grave es que parecen tomar a todos los españoles por tontos. Repetir que están dispuestos a llegar a acuerdos, y al minuto siguiente, imponer sus condiciones, contrarias a las leyes vigentes, es para “cum laude” de la estupidez humana y política. En un primer momento, muchos creíamos que el cambio de Casado por Feijóo supondría, al menos en este tema, un revulsivo y permitiría llegar a un acuerdo como medida de propaganda. Pero no. Y no sé si era mejor con Casado que no ocultaba su permanente cólera contra todo y todos, o un Feijóo que impasiblemente puede mentir, sin mover un pelo. Deben pensar que los españoles no les van a castigar por estos incumplimientos. Yo no estaría tan seguro porque el cinismo y la mentira, además del incumplimiento de las leyes va socavando la confianza a un partido, incluso por parte de los menos politizados. Ver día, sí, día también al principal dirigente de la oposición mintiendo y repitiendo que por él no hay ningún problema, no se perdona fácilmente. A todo ello se añade su fragilidad como alternativa. Hizo bien el presidente del Gobierno en aceptar el reto de debatir en el Senado, porque del debate salimos con una doble convicción. La de tener un presidente activo y resolutivo, y la de un oponente que ni está preparado ni parece poderlo estar en los próximos meses. Y es que haber pasado años gobernando una comunidad autónoma, no es suficiente para tener la formación y preparación para gobernar un país. Todo en una región es diferente, porque en los grandes temas se depende del Estado, y poco hay que lidiar con los problemas internacionales. En cambio, al frente del Gobierno, cada día hay que tener en cuenta lo que pasa en el mundo, para decidir qué hacer en el propio. La enorme distancia de formación y preparación en uno y otro, la iremos constatando en los próximos meses, sobre todo en temas tan relevantes como las políticas energéticas, la lucha contra el cambio climático, los apoyos a Ucrania en la guerra que sostiene con Rusia, y en todo lo relacionado con las ayudas a los sectores más desfavorecidos. De momento, todo indica que los principales esfuerzos van destinados a conseguir apoyos de las grandes empresas y medios de comunicación. Controlar los medios parece la mejor estrategia para inculcar a los españoles su valía y la necesidad del cambio. Cada vez soy más escéptico del poder de los grandes medios de comunicación porque las nuevas tecnologías permiten vías de información muy diferentes, muy próximas a las nuevas generaciones. Y realmente sin sentido de Estado, nadie puede llegar a gobernar. O si lo hace, lo hará para un sector del país, nunca para su totalidad. Y sentido de Estado, se debe tener tanto cuando se gobierna como des de la oposición. Ahora y aquí, el PP está en otra onda, en otro mundo. En su mundo. No merece recompensa sino castigo.