PURA COMÈDIA. Intentar vendre com un “acte de valentia”, o un “pas valent”, la presentació de la cupaire Anna Gabriel davant el Tribunal Suprem a Madrid, costa de comprar. Ja sabem que els relats es poden ampliar i allargar, fins i tot edulcorar, però tots sabíem que l’Anna Gabriel havia marxat a Suïssa per decisió pròpia, sense cap ordre de detenció ni cap amenaça d’entrar a presó per les accions i actuacions dutes a terme, en els seus temps de diputada de la CUP. Al cap i a la fi era una simple diputada de peu, a l’oposició. Difícilment de les seves actuacions se’n podien derivar efectes greus contra l’estat de dret. En tot cas, com tots els altres, va cometre perjuri, va vulnerar el Reglament del Parlament i va votar lleis clarament anti constitucionals i anti estatutàries. Com la resta de diputats i diputades independentistes. Així, doncs, la suposada fugida cap a l’exili, va ser pura comèdia, com ho ha estat el seu retorn. Ho sento, però les coses s’han de dir com son i no com volen vendre-les els seus companys de viatge. Tots hem pogut veure una Anna Gabriel, sense serrell i amb uns quilos de més, que no semblava pas venir de cap “exili dolorós”. Al contrari, tot indica que s’hi troba molt bé, i l’ha adoptat com lloc de vida present i futura. Dit això, hem de rebatre una mentida més, de les moltes que ha portat el procés, i desmuntar tot l’entramat d’invencions i falsedats acumulades durant aquests anys. Resulta que Meritxell Serret, suposadament exiliada a Bèlgica, torna i exerceix de diputada en el Parlament, sense cap mena de problema, simplement perquè va decidir canviar d’advocat i sortir del cercle de suposats perseguits, per una Espanya opressora i repressora. Una altra, Anna Gabriel, amb un simple canvi d’advocat aconsegueix tornar, declarar durant 30 minuts, i retornar a la vida quotidiana, no sembla pas que la repressió l’hagi maltractada. Es més, podem dir, alt i clar que tot ha estat “pura comèdia”. No hi ha hagut exili ni persecució, i va marxar perquè va voler. Ha estat prop de 5 anys “fugida” per voluntat pròpia. Home, algú hauria d’obrir un ampli debat públic, i exigir aclariments a la CUP. No pot sortir gratuït l’engany a la gent ni les acusacions fetes, totalment inventades. Malament va un moviment que ni fa autocrítica ni explica les motivacions personals, dels seus principals capdavanters. Ells / elles que tant criticaven els partits “tradicionals” en poc temps han assumit i ampliat tot el que havien denostat. Pel que fa els independentistes, no sé si es donen compte o no ho volen veure, que els seus comportaments son molt, molt deplorables. Córrer tots a esperar i acompanyar l’Anna Gabriel davant el Tribunal Suprem, suposa formar part de la comèdia, i voler sortir a una foto que no és res més que un engany. Han estat anys, acusant a tort i a dret la Justícia espanyola de parcial i dedicada a la persecució de persones “sense causa”, i quan queda demostrat que si compareixen s’aplica la legislació vigent, aleshores no diuen res. Francament, tot el procés ha estat un enorme engany. A cinc anys vista, van caient suposades veritats que eren solemnes falsedats.