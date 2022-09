AMB PLANTILLES COMPLERTES, EL BERGUEDÀ TINDRIA BON SERVEI. UN TOTAL DE 144 PROFESSIONALS TENEN PLAÇA EN ELS 3 –EAP. LA PLANTILLA DE L’HOSPITAL CONSTA DE 317 PERSONES. ELS BERGUEDANS ES QUEIXEN MOLT, PERÒ DENUNCIEN POC. Arran les queixes generalitzades d’ajuntaments i veïns dels 31 municipis de la comarca del Berguedà, el diputat Cristòfol Gimeno, del grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar, va presentar 5 iniciatives parlamentaries que han estat contestades pel Conseller de Salut, i que passem a detallar. 1.- Horaris i plantilles dels 3 Equips d’Atenció Primària ( EAP). En document adjunt figuren els horaris de cada municipi, així com el personal que compta. Els horaris son INSUFICIENTS, en la majoria de casos, però si les plantilles estesin cobertes, podrien donar un servei ADEQUAT. En total hi ha 144 places. El problema és que no hi son mai tots. Aquesta permanent inestabilitat obliga a substitucions constants, o a deixar sense cobrir moltes de les places per no trobar alternatives. Aquesta és la principal raó de la manca del servei previst. 2.- La plantilla de l’Hospital comarcal de Sant Bernabé, consta de 317 persones, segons document adjunt. Passa també problema similar al punt primer en que la plantilla prevista, no és la real i d’aquí determinades mancances, lligades a la problemàtica d’un petit hospital, allunyat dels grans centres hospitalaris. Cal fer un debat sobre el funcionament futur per a definir millor especialitats i tractaments. 3.- Les línies telefòniques, amb un total de 97, es poden considerar suficients, si els 29 agents, les atenguessin permanentment. Tornem als punts anteriors, segons els quals les xifres serien proporcionades a la població a atendre, però les constants mancances de personal, no les fan operatives en molts moments i dies. L’Hospital disposa de 30 canals de veu, suficients si sempre hi ha el personal necessari. 4.- Queixes i denúncies. El període atès va de gener 2021 fins el moment de recuperar la presencialitat en els centres. En l’àmbit d’atenció primària, hi va haver 13 queixes. En el hospitalari , 69 queixes i 10 reclamacions. Molt poques en relació a les queixes verbals que el propi partit socialista ha rebut, motiu pel qual va presentar les iniciatives parlamentàries. Fem una crida a ser conseqüents. Si no s’està d’acord amb els horaris, les dotacions de personal, o amb l’atenció prestada, s’ha de presentar queixa en uns casos, i denúncia en altres. Aquesta crida la fem extensible no només als veïns i veïnes de la comarca sinó també als 31 ajuntaments que han de vetllar perquè els seus ciutadans tinguin el servei degut. No es pot criticar, sense exercir el dret de queixa i denúncia. Pel que hem vist i hem rebut aquest estiu, i els mesos anteriors, les queixes formals haurien d’haver estat triplicades o quadruplicades. En resum. Vistes les respostes donades pel Conseller, ens comprometem a continuar fent el seguiment i control del servei de salut, a la comarca del Berguedà, i a informar-ne degudament a tota la població. Berga, 9 de setembre de 2022. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC, A LA FEDERACIÓ XI