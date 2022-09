LA UE (PROGRAMA REACT) HA APORTAT MÉS DEL TRIPLE DE FINANÇAMENT QUE LA GENERALITAT , AL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA, A CATALUNYA. Els diferents ritmes de desplegament de la fibra òptica a la comarca del Berguedà, va portar el PSC, a presentar diverses preguntes del perquè de l’incompliment de fer-la arribar a tots els municipis, durant l’exercici 2021. Estem a la segona meitat de 2022, i queda una dotzena de municipis pendents de desplegament, amb noves dates per a l’any vinent, o potser 2024, perquè el Conseller parla de l’actual legislatura, sense precisar l’any. De fet, en la resposta del Vicepresident del Govern / Conseller de Polítiques digitals i Territori, a petició del Diputat del Grup Socialista – Units per Avançar, Cristòfol Gimeno, exposa que a data d’avui, hi ha 14 municipis connectats, 5 obres en curs, 6 en estudi i 3 de planificats. Considerem contradictòries aquestes dades, amb altres d’anteriors, quan la planificació es donava per feta en els 31 municipis que conformen la comarca del Berguedà. Davant aquestes contradiccions, farem el seguiment per a comprovar que a finals d’aquest any, s’hagi procedit a l’adjudicació del desplegament en els 12 municipis restants, per a complir amb el termini màxim de 2023. La resposta al Diputat, també deixa clar el finançament principal, procedent de la UE, fins el punt de que hi posa 125 M d’euros, quan la Generalitat només n’hi ha aportat 40 M. Així, doncs, queda clar l’esforç inversor de la UE, per a facilitar l’arribada de la fibra òptica a tots els municipis del país, i molt especialment als situats en comarques rurals, totes elles necessitades de disposar d’eines essencials per fer front al despoblament. Seguirem de molt a prop, les properes adjudicacions, per fer realitat l’arribada a la resta de municipis de la comarca, l’any vinent( 2023) Manresa, 8 de setembre de 2022. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI