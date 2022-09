LA REVOLTA DELS CAÇADORS. Una crisi més, un esglaó més en la distància entre el col•lectiu de caçadors i l’administració, representada per la Conselleria que ostenta Teresa Jordà. Cada crisi, deixa ferides que no han cicatritzat, quan arriba la propera. En resum, aquests dies els caçadors s’han plantat i costarà molt crear una relació fluïda, sincera i empàtica entre uns i altres. Els que vivim en un poble rural – forestal, hi podríem afegir “i de caça”, perquè és una de les activitats arrelades i vives, des de temps immemorials. Pel qui no conegui aquest món, li pot semblar que anar a caçar es redueix a agafar l’escopeta i sortir a matar tot animal viu que es mogui en els boscos propers. I ja està, feta la feina, es torna a casa, a l’espera del següent dia que toqui tornar a sortir. No, no, el món de la caça és enormement complex, ple de feines diverses, preparatius necessaris i una bona organització, com perquè tot surti bé. Abans de sortir, mesos abans, hi ha els preparatius d’estudi de la situació de la fauna, en el territori on s’opera. Manteniment i ensinistrament dels gossos que participaran, repàs a tot el material necessari, començant per les escopetes que tenen una regulació de les més estrictes, a nivell de la UE. Supervisió i control de les llicències, i molt especialment de les assegurances que han de cobrir degudament aquesta activitat. Però, a banda de tota la part d’intendència, hi ha la de disposar dels convenis i acords amb els propietaris de les finques forestals on s’anirà a caçar, converses amb el Departament per obtenir els permisos de caça, en funció de les espècies. No es va a caçar a tot el que es mou, sinó en base a xifres concretes que donen peu a disposar d’un determinat número de precintes per caçar isards, cabirols, cérvols...i ningú pensi que se’n pot fer un, més o menys. No, no, la regulació és estricte, el control i supervisió constants i rigoroses. Tots aquests passos previs, comporten altres dedicacions com la de supervisar i constatar l’equilibri d’espècies sobre el terreny. Una part de la feina la fan els agents rurals, però cada colla de caçadors, té entre mans deixar recuperar determinades espècies, per anys futurs, o fins i tot dedicar-se a criar per a repoblar. En resum, que res és tant senzill com apareix en molts dels articles que aquests dies es dediquen a explicar les tensions i diferències entre aquest col•lectiu i la Conselleria. Tensions que han portat a emprendre una vaga d’escopetes, des del dia 4 de setembre que comença la temporada, fins que s’arribi a un acord. Estic convençut que arribaran a un acord, però amb noves ferides que s’obriran en qualsevol moment. I això no permet treballar amb el rigor i la tranquil•litat que caldria. Falta empatia, falta comprensió per les dificultats d’una activitat que ha passat de lúdica a indispensable, en pocs anys. El despoblament massiu de la Catalunya rural – forestal, produeix un creixement exponencial de la fauna, fins esdevenir un problema i un perill. Es parla d’una població de 250.000 senglars, quan la xifra idònia se situa en els 70 – 80.000. Però, també en altres espècies el creixement ha estat enorme, fins el punt d’entrar en competició amb els pagesos i ramaders, per les destrosses que causen i pel perill de traspàs de malalties d’uns a altres. Entenc els caçadors quan parlen que per altres activitats esportives, de gran predicament : futbol, bàsquet, tennis, pàdel, ets, el Govern modifica lleis, canvia reglaments, adapta decisions, i en canvi per la caça no és capaç d’atendre-la com es mereix. Diu que els caçadors son importants, però no actua en conseqüència. Al contrari, cada any imposa noves condicions que compliquen la seva activitat. Ara mateix, el principal escull és la petició de que totes les colles informin telemàticament d’on faran les batudes. Perquè ??? Doncs perquè així la gent que va al bosc, sabrà on actuen els caçadors i s’evitaran incidents o accidents. Els caçadors, però, al•leguen que preveure les batudes, dies abans, és impossible perquè la fauna no és un element estàtic sinó en permanent moviment i tots sabem que dies abans preveuen anar a uns llocs, i el dia abans, conclouen que han de canviar de decisió. També al•leguen una evidència. Si els boscos son privats, i ells tenen permís dels propietaris, els únics que hi podrien anar, dret a llei, serien ells. Però, és clar, aquí topem amb el costum, o si voleu amb la idiosincràsia catalana, de que “ els boscos son de tots, i si son de tots, son meus, i en faig el que em sembla”. Es així com aviat tindrem centenars, milers de boletaires per tot arreu, compaginant aquesta activitat no regulada, amb la de la caça que sí està regulada, controlada i sancionada, durament. De fet, quan es fan batudes, les colles posen rètols a totes les entrades i sortides de camins, pistes forestals i carreteres, com perquè qui vagi al bosc sàpiga que s’hi està duent a terme una activitat que comporta perill . No és fàcil resoldre conflictes quan aquests han durat anys, molts anys, i no han trobat prou comprensió i dedicació com per resoldre’ls de comú acord. Ara bé, si necessitem caçadors per a posar equilibri a la fauna, si aquesta activitat genera importants moviments econòmics, si suposa una activitat d’esport i lleure per a milers de persones, si s’ocupen de manteniment i repoblament d’espècies, han de tenir una prioritat en l’accés al bosc, els dies de caça, fins el punt de limitar l’accés a d’altres persones i col•lectius. Governar és decidir. Cap problema es resol tot sol, i normalment les esperes son contràries a les solucions. I sí, al final com estava previst, s’ha arribat a un acord, perquè el Govern no es podia permetre tenir aquest conflicte obert, a 8 mesos de les eleccions municipals, però no ha convençut. En qualsevol moment apareixeran nous problemes que obriran nous conflictes. Això no és governar, sinó tapar forats.