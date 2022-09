HORA D’APROFITAR MILLOR L’AIGUA DE PLUJA. Per si algú tenia dubtes sobre el canvi climàtic, aquest estiu hem tingut una lliçó magistral de fins on pot arribar. Centenars de pobles han estat sotmesos a dures restriccions d’aigua de boca, i moltes activitats s’han vist limitades per la manca de pluja. Només calia veure cada dia el nivell de l’embassament de La Baells, per a constatar la situació. Ha arribat l’hora d’emprendre un bon nombre d’accions per a reduir el consum d’aigua, a nivell domèstic, industrial i agrícola – ramader. Ens hem d’unir tots per a aconseguir un objectiu que ens hi va la vida. S’haurà de pensar en edificis millor adaptats, amb aparells i dispositius que permetin gastar menys aigua, per una banda i per altra, recollir l’aigua de pluja, emmagatzemar-la , per destinar-la a usos diversos: reg, neteja, consum animal, etc. Avui, deixeu-me centrar en les cases amb jardí, o amb horts i conreus. Aconseguir que cada casa tingui un dipòsit propi, pot resoldre una part important de l’escassedat patida, en consums domèstics, d’aigua de boca. La setmana passada, parlava amb un parell de propietaris de cases que tenien previst instal·lar un dipòsit soterrat d’aigua, destinada al reg del jardí. Un parlava de 10.000 litres, l’altre de 15 o 20.000. Aquests volums els permetrien de no dependre de l’aigua de la xarxa municipal, i alhora retallarien la factura per consum. Dos bons resultats, sumats, a canvi d’una despesa petita en la compra i instal·lació dels dipòsits. L’ ajuntament vol donar exemple i ja té en marxa el projecte de situar-ne un de 20.000 litres sota el sorral, al costat dels vestidors de les piscines, a tocar de les escoles. Aquest dipòsit permetria regar la gespa, amb l’aigua de pluja. Una mesura adient, que pot servir per ser copiada per tots els propietaris de la zona residencial. Ja fa un parell d’anys vaig mirar empreses i preus. Hi ha una llista enorme d’empreses que ofereixen tota mena de dipòsits, amb una varietat de preus, en funció de si han d’anar a l’exterior o soterrats. També els materials son molt variats, de manera que no hi ha excusa per no optar per aquesta solució. Una solució, especialment rellevant en el cas de pagesos i ramaders. Si tots han de tenir dipòsits de purins, també és lògic tenir dipòsits d’aigua, en proporció a les necessitats de l’activitat. Millor pensar en gran que no quedar-se curt. D’aquesta manera deixaran de dependre de la xarxa pública, i reduiran de forma notable el rebut a pagar. A més, aquesta iniciativa pot ser ràpida, amb efectes immediats. Fàcil d’instal·lar i fàcil de tramitar. Consulta als serveis tècnics municipals per a saber si cal una petició i obtenció de llicència d’obres, i tot seguit, elecció del model més adequat. A partir d’aquí, amb unes hores, la decisió pot donar els resultats buscats. Pensem-hi ara, que tanquem l’estiu, com per tenir-ho resolt, de cara l’any vinent.