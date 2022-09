ÉS LA SENYERA, NOSTRA BANDERA ? Un dels fets més indignants del procés independentista, fou la substitució de la senyera per les estelades, blaves o vermelles. A qui se li podia ocórrer esborrar la senyera, dels nostres pobles i ciutats? Després d’anys, gairebé segles de lluitar pels nostres símbols, per la nostra identitat, venen uns fanàtics, i ens la volen arrabassar !!! Curiós, ni sota la dictadura, es va aconseguir, venen ells i creuen que se’n sortiran. Planten pals per tot arreu, dintre i fora de pobles i ciutats, els omplen d’estelades per fer creure que un nou país ha nascut, i obliden retre homenatge i preservar el principal símbol de la nostra identitat, juntament amb la llengua i el himne. Vaig esperar un temps per veure si també volien imposar un altre himne. No es van atrevir. Una cosa era imposar estelades a ajuntaments, amb alcaldes poc fidels al jurament fet, i a d’altres edificis, espais o a la natura, i altra cosa imposar un nou himne. No se n’han sortit perquè el que forma part de les nostres arrels, continua viu, i així continuarà mentrestant els qui creiem en la nostra identitat, no la veiem enfrontada ni confrontada amb altres. Som capaços d’estimar al pare i a la mare alhora, i amb la mateixa intensitat. Respectar el que és nostre, amb el que és de tots, i edificar una nova realitat, en el marc de la Unió Europea. Hem arribat a una nova Diada, deixant lluny, molt lluny, aquells actes en els quals érem capaços d’aplegar entitats i sensibilitats diverses. No volem se’ns digui quins sons els símbols del nostres país, perquè els sabem i els respectem. S’ha acabat voler-nos arrencar l’estimació per la senyera, per una altra de partit. I s’han acabat aquelles manifestacions en que els participants es comptaven de cinc en cinc, o multiplicats per set o vuit, fins el punt de posar seixanta mil persones al Passeig de la Pau de Berga. S’han acabat les mentides, i les consideracions d’una part del país, com si fos el tot. Som molts els qui mai vam combregar amb el procés. I ara, som molts més, els qui volem retornar al passat per celebrar una Diada de record a la nostra història, pensant en el lloc que volem ocupar a Espanya, a la UE, i amb ella, en el món. Hem travessat un llarg camí molt dolorós, ple d’exigències i imposicions que hem hagut de superar, fins a vèncer. I sí, hem tornat a vèncer, encara que alguns no ho vulguin reconèixer. Avui, a la Diada de 2022, la senyera torna a onejar orgullosa i victoriosa dels embats tinguts. Els qui la van voler amagar, han de ser conscients del seu fracàs. Seguim i seguirem fidels al nostre país, i no permetrem nous atacs a uns símbols i una història, fruit de la lluita de moltes generacions. Aquesta Diada suposa girar pàgina a uns fets i uns objectius fracassats. Iniciem la nova etapa, començant per reiterar la fidelitat a les nostres institucions. I deixant clar que Catalunya té en la senyera, la única bandera oficial.