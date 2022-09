BIOGRAFIA JOAN ROMA I CUNILL Nascut a Borredà ( Berguedà), l’any 1950. Es llicenciat en Ciències de l’Educació, parla diversos idiomes. Residí 7 anys a Berna, Suïssa on compaginà treball i estudis, i on publicà 3 llibres d’ensenyament de l’espanyol per a estrangers, per a la xarxa d’acadèmies d’idiomes on treballava. Retornà de Suïssa per encapçalar una candidatura a les municipals de l’abril del 79. Elegit regidor, exercí diversos càrrecs municipals fins l’any 91, en que fou elegit Alcalde, amb majoria absoluta i revalidà el càrrec 7 mandats seguits, fins a la retirada, l’any 2019. A Suïssa fou co-president de Casa Nostra a la ciutat de Berna, associació de gent de parla catalana i articulista de la revista Plançó. I amb uns quants altres catalans, fundaren la Assemblea de Catalunya, a Suïssa. Ja a Catalunya, formà part de la Comissió de Festes de Borredà, durant prop de 35 anys. S’afilià al Partit dels Socialistes de Catalunya a l’octubre del 79. A principis de 1980 fou elegit Primer Secretari de la Agrupació Socialista del Berguedà i membre de la Executiva de la Federació XI ( Bages, Berguedà i Solsonès). Fou Diputat al Parlament, durant 4 legislatures. En una d’elles presidí la Comissió d’Agricultura del Parlament. Aquest càrrec el va compaginar amb el de Primer Secretari de la Fed. XI, i amb el de Conseller Nacional del PSC. Actualment és el President del Consell de Federació, i membre de les Executives de l’Agrupació del Berguedà i de la Federació XI. Participa en diverses organitzacions socials. En una d’elles ( Creu Roja) exerceix de professor de castellà pels refugiats acollits en el Centre Internacional, de Berga. Es articulista en nombroses publicacions en català i castellà. Ha volgut recuperar el rus, estudiat de jove, i per aquest motiu assisteix a la FUB – Manresa. Practica el ioga, i les seves grans afeccions son escriure, el cinema i la música. Actualment està preparant un quart llibre d’ensenyament del castellà, destinat als refugiats, acollits a Berga. Borredà, setembre de 2022.