PERQUÈ POSEN TRABES A L’ENTRADA DE TORÀ I BIOSCA ? Es curiosa la por, el neguit o la incertesa que sent ERC davant la petició dels dos municipis de La Segarra per formar part de la comarca del Solsonès. Parlo de Torà i Biosca. Conec molt bé aquest tema, perquè durant uns anys el vaig tractar en tant que Diputat al Parlament pel PSC, i responsable territorial d’aquest partit a les comarques centrals de Catalunya. Parlo, doncs, d’un tema que porta un grapat d’anys en circulació i que no acaba de trobar solució adient, una hora per una cosa, una altra, per algun altre inconvenient. Ara, torna a ser d’actualitat, perquè el Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar, l’ha assumit per tornar-lo a portar al Parlament perquè sigui estudiat, debatut i votat. La petició dels dos ajuntaments té la seva lògica, perquè tot i ser de La Segarra, hi ha uns quants serveis que els reben del Solsonès, i perquè històricament han estat molt més lligats al Solsonès que no pas a La Segarra. Tant senzill com això. I suposo estarem tots d’acord en que han de ser les lleis que facilitin els lligams entre territoris que no imposar divisions i organitzacions que no s’adaptin a aquestes necessitats. Doncs bé, en aquest cas per part d’ERC hi ha una prevenció, unes pors i reticències que no tenen cap explicació pública. Donen voltes al tema, diuen que els falta informació que han de fer consultes, abans de pronunciar-se . I no donen cap pista sobre quan ho volen fer, però aventuro que serà d’aquí uns mesos, ja a tocar de les eleccions municipals. Perquè ho dic ? Perquè ERC té por a perdre el Consell Comarcal del Solsonès, i creu que l’entrada de dos pobles “forasters” pot desequilibrar els resultats comarcals. No ho diuen però se’ls entén tot quan van posant pals a les rodes a una petició que potencia i amplia la comarca. Per tant, no hi ha aspectes negatius des del punt de vista d’habitants i territori. Mireu, Torà té 1.209 habitants i 92 km 2, i Biosca té 178 habitants i 66,2 km 2, molt grans en territori, no tant, en habitants, però deu n’hi do per una petita comarca com el Solsonès. Però, per ERC, fan por. Ho vam veure en el debat en el Consell Comarcal, i cosa més que rebutjable, en el Ajuntament de Solsona. La setmana passada, l’Alcaldessa va rebutjar incloure a l’ordre del dia del Ple Ordinari, una Moció presentada pel Regidor – Portaveu del Grup Socialista, Mohamed El Mamoun Mrimou, en la que demanava recolzar la petició d’entrada a la comarca dels dos municipis. En una decisió sorprenent i molt poc democràtica, l’ Alcaldessa va dir que no incloïa a l’ordre del dia aquesta Moció perquè no tenia prou informació ( ella ) per debatre aquest punt. Com pot ser que l’Alcaldessa de la capital de comarca no tingui suficient informació d’un tema que porta més de 10 anys en solfa ? Com pot al·legar no saber ben bé de què va el tema si el seu partit (ERC) té documentació d’aquests deu anys de gestions i tramitacions ? Li agradi o no , en el ple de setembre haurà d’incloure aquesta Moció a l’Ordre del dia.. Es inacceptable que una Alcaldessa es negui a posar a l’Ordre del dia, una Moció sobre un tema legal, de competència municipal, que no suposa cap petició d’acció o actuació fora de la legalitat. Torno al principi. Perquè ERC té por ? Que ho expliqui, potser la cosa és tant senzilla com impedir que a les properes eleccions municipals, no puguin sumar vots contraris al seu partit, de cara a elegir el nou Consell Comarcal. Podria ser que passats uns mesos quan ja no hi hagi aquesta por a les municipals de 2023, el tema es miri d’una altra manera. Es això ? Algú ho hauria d’explicar.