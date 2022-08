PER ESTALVIAR, MIRAR ALTRES INDRETS. Es ben cert que a l’estiu alguns partits consideren que han de continuar donant senyals de vida, i sortir amb qualsevol estirabot per aparèixer en els mitjans de comunicació. El PP de Feijoó és un dels que més s’esforcen per criticar a tort i a dret, qualsevol decisió del govern central, per molt lògica i adequada que sigui. Es igual, s’ha de dir que no, i els arguments son secundaris. I si no n’hi ha s’inventen, al cap i a la fi el que interessa és que surti el no. El que vingui després no té més importància. En fi, res de nou a l’horitzó, però simplement em ve a tomb aquesta tradició per mirar què fan en altres latituds, ni que sigui molt a prop nostre. I per raons de proximitat m’agrada mirar i veure què fan a França, ara mateix. Des de fa unes setmanes, aprofito els dies que no dono classe als refugiats, acollits en el Centre Internacional de Berga, per anar a algun dels municipis francesos, no massa lluny d’on visc. Canviar d’aires, de costums, horaris, gastronomia i idioma, em produeix la sensació de canviar de vida, ni que sigui per un dia. I porto ja una desena de dies, fent aquests viatges. Però, vaja, anem al gra. En tot aquest tema d’estalvi energètic i de lluita contra el canvi climàtic, he vist en alguns municipis francesos, una iniciativa que m’ha semblat curiosa i alhora traslladable a casa nostra, a no gaire trigar. Han decidit tancar l’enllumenat públic durant unes hores a la nit. Perquè ningú cregui en una avaria, a l’entrada de cada municipi, s’anuncia que durant 6 o 7 hores a la nit, el poble estarà sense enllumenat públic. Es una bona decisió ??? Es copiable ??? Bé, d’entrada és estudiable. Es a dir, si allà ho fan, perquè no aquí ??? Parlo de petits pobles de muntanya, en els quals el trànsit de persones a la nit, és nul o gairebé nul. No es tracta de pobles grans i menys de ciutats, però en petits pobles sí que dona la sensació de que llencem llum i diners, sense necessitat. I aquesta iniciativa m’ha fet pensar en el cost que té l’enllumenat públic per a tots els ajuntaments i lògicament pels seus ciutadans. Hi ha gent que es pensa que la llum pública la paguen les grans companyies, o la Generalitat o l’Estat. Sí, sí, he trobat persones que m’ho han demanat en moltes ocasions, i d’altres, s’imaginaven que pagàvem amb uns descomptes brutals. No, no, per si algú tenia algun dubte, l’enllumenat públic el paga cada ajuntament i d’aquí que tots tinguin especial interès en l’estalvi. Reduir hores de consum, reduir consum per mitjà de llum més eficient, i tancar alguna part quan es pugui fer. Per això en molts pobles tenim dues fases. Les dues funcionen les primeres hores de fosc, i una s’apaga a mitjanit, quan hi ha molt poca activitat. Però, podem anar més lluny ??? Doncs sí. Si a França ho fan , perquè no aquí ???Perquè hem de llençar energia i diner en mantenir llums obertes, si no és indispensable ???A més si qui hi viu o va a un poble i sap que l’enllumenat està apagat, ja resoldrà les seves necessitats, arribant fins el punt concret en cotxe o portant un lot. Pràctic i barat. Si pensem en els centenars de petits pobles que tenim, i en els milers d’hores d’estalvi, podem concloure que es lluita de manera eficient contra el canvi climàtic i s’estalvien molts milions d’euros en conjunt. Pensem-hi !!! A vegades no cal inventar. N’hi ha prou en imitar.