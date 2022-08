MUNICIPALES 2023. A punto de cumplir 44 años de democracia municipal, todos los partidos se preparan para las próximas elecciones municipales que tendrán lugar el 28 de mayo del año que viene. Estamos ya en plena campaña de elaboración de listas, de las cuales no solamente depende la conformación de los próximos Consistorios, sino también de les consejos comarcales, Diputaciones provinciales i Cabildos insulares. Son en éstas donde se juega todo el poder territorial, básico para demostrar la implantación y vital para encarar el resto de embates electorales. En este artículo me voy a limitar a describir las dificultades para elaborar candidaturas en los municipios más pequeños. Los que se rigen por el sistema de los Concejos abiertos. Para situarnos, hay que saber que España se organiza territorialmente en 8.131 municipios, de los cuales 1.379 tienen menos de 100 habitantes. Sí, sí, han leído bien, menos de 100. En el año 2001, teníamos 934 municipios de esta dimensión demográfica, en 2021, llegamos a los 1.379. Queda claro el crecimiento de la desertización en la mayoría de regiones. Pongo dos ejemplos paradigmáticos. El más pequeño de España, es Illán de Vacas (Toledo), con 3 ha. . El más pequeño de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà (Barcelona) con 23 ha. En estos municipios, rige el sistema de Concejo Abierto. Es decir, en las elecciones se elige a un candidato, entre las diferentes opciones presentadas, el cual deviene Presidente del Concejo abierto. Puede nombrar a su segundo, y todos los vecinos mayores de 18 años, tienen derecho a voz y voto en el Concejo abierto, equivalente al Consistorio o Pleno del resto de municipios. Este sistema ha venido funcionando desde las primeras elecciones municipales de abril de 1.979, si bien hace 12 años, se introdujo una modificación para facilitar una mayor representación y pluralidad, pasando a elegir a 3, pero solo pudiendo votar a 2. Es decir, todos los vecinos pueden dar un voto, o dos, a las listas presentadas, todas ellas abiertas. Así, se consigue elegir a 3 miembros que pasarán a conformar el Consistorio municipal. Entre los 3 elegirán a uno como Alcalde- Presidente. Esta novedad ha traído algunos problemas de interpretación, en el sentido que muchos municipios han mantenido el viejo sistema, y pocos se han decidido por el nuevo, con lo cual, la apertura democrática, ha quedado en entredicho. Habría que modificar el sistema para dejar claro que todos los municipios de menos de 100 habitantes, deben aplicar el nuevo sistema y proceder a elegir a 3 miembros. Luego, serán ellos los que decidan si mantienen el Concejo Abierto como órgano consultor y deliberativo, o no. A la espera de ver las puntualizaciones y aclaraciones de la Junta Electoral Central, queda clara la dificultad de cubrir todos los puestos, exigidos por ley. Pensemos en que todo municipio debe tener un alcalde, un teniente de alcalde y un tesorero o depositario. Tema aparte, pero obligados por ley, un Juez de paz y un sustituto que son incompatibles con los cargos anteriores. Aquí es donde aparecen las grandes dificultades para cubrir todos los puestos obligatorios en municipios de tan escasa población. No solo por escasa, sino también por su avanzada edad, lo cual complica enormemente cumplir todos los requisitos legales. En muchos pueblos, son muy pocos los disponibles, y si además no quieren cargos ,el problema deviene irresoluble. No nos extrañe que en algunos no haya candidatos o no se puedan cubrir todos los cargos. ¿Qué hacer en estos casos? La ley prevé convocar nuevas elecciones pasados unos meses, y si tampoco se resuelve el problema, se crea una comisión gestora, encargada de resolver los temas ordinarios, a la espera de poder constituir un Consistorio o un Concejo, en las debidas condiciones. En los próximos tiempos habrá que estudiar nuevas modificaciones legales para resolver esta problemática, pensando en soluciones comarcales o mancomunidades, que permitan sumar vecinos, para asumir responsabilidades. De momento y para las próximas, se debería aclarar si todos los ayuntamientos deben elegir en listas abiertas a 3 concejales, o pueden mantener la figura anterior de Presidente de Concejo. Queda ya poco tiempo para resolver la cuestión.