FELICITATS PER LA FESTA MAJOR 2022. Conec per experiència pròpia, les dificultats d’organitzar festes, i molt especialment, la Festa Major. En pocs dies, es concentren un munt d’activitats que totes requereixen preparació, contractació, recerca d’ajuda, infraestructures, equipaments i serveis. De fet, acabada la d’aquest any, l’Ajuntament ja ha de preparar la de l’any vinent, en tot allò que suposa contractacions de grups musicals, teatrals, infantils, etc. No es pot deixar res a la improvisació perquè les dates de la nostra Festa Major, coincideixen en centenars d’altres, a nivell català. Vol dir que abans de Nadal, tot ha d’estar avaluat, decidit i contractat. Deixar-ho per a més endavant, suposa no trobar res de realment important, a no ser que hagi nascut recentment. Torno a la FM. Un any més ha suposat un esforç immens, sense disposar d’una Comissió de Festes, com havíem tingut anys enrere. De fet, era la Comissió de Festes, la encarregada de preparar-ho tot, i dur-la a terme. Major mèrit, fer-la des de l’Ajuntament, aconseguint ajuda i col·laboració d’un bon nombre de persones que s’encarreguen d’uns actes concrets i determinats, que sumats a tots els altres, fan que la nostra FM, aplegui actes i activitats per a totes les edats i tots els gustos. De nou, felicitats per l’esforç i el bon resultat obtingut, i ànims per a començar a preparar la de l’any vinent. Salutacions cordials. Borredà, 26 d’agost de 2022. Joan Roma i Cunill