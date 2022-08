EL PARLAMENT EN EL CENTRO DE LA CRISIS. Encaramos ya el final del mes de agosto, para adentrarnos en un septiembre, cargado de incógnitas, en el Parlamento de Cataluña y en el propio Ejecutivo. Incógnitas que pueden acabar con la legislatura porque todo está en crisis. Está en crisis el pacto de Gobierno, entre ERC, Junts y la CUP. Los anticapitalistas han dado por finiquitado el acuerdo inicial, con la excusa que no se están cumpliendo los principales puntos que contenía. En realidad, un partido antisistema conjuga mal con unos partidos tradicionales, enfrentados entre sí. Cualquier excusa es buena para no tener que mojarse en temas delicados. Mejor mirar los toros desde la barrera que participar en la corrida. Apartada la CUP, se ofrece EC-Podem, los podemitas catalanes interesados en aparecer como imprescindibles sin que lo sean. No por ello dejan de salir, día sí, día también a ofrecer sus servicios. Siempre quedan en la recámara, en función de las necesidades del Gobierno. Pero, el auténtico problema, para el que no se ve solución, es la inestabilidad interna de Junts, con su presidenta a la cabeza: Laura Borrás. Nunca, en estos 45 años de democracia habíamos tenido un personaje semejante. Entrada en política, hace muy pocos años, ha escalado todos los puestos disponibles en el nuevo partido que sustituye a Convergencia, hasta llegar a la presidencia. Todo ello, a pesar de estar imputada por unos supuestos delitos, cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas. Unos hechos muy bien documentados, que supuestamente acabarán en una condena de inhabilitación por algunos años. Pues bien, a pesar de las pruebas, ha acusado al Estado y a la Justicia de persecución política, para expulsarla de sus cargos. Esta resistencia, este fanatismo, llevará a la perdición a Junts. Estamos a nueve meses de las próximas elecciones municipales, de las que salen las composiciones de los consejos comarcales y diputaciones. Son claves, fundamentales para arraigar presencia en todo el territorio, y un partido en plena crisis, no puede prestar la atención necesaria ni es un buen reclamo para los que quieren ser candidatos. Junts, con una muy amplia representación en el territorio, perderá fuerza, y dependerá de cómo trabajen PSC y ERC, le pueden restar mucho poder. Pero, sin esperar a mayo de 2023, antes habrá crisis de Gobierno. Laura Borrás está dispuesta a impulsar una consulta interna en el partido para decidir si continúan con el pacto, o lo rompen. Es evidente que nadie de los que ocupan cargos quieren dejarlo, su opinión es radicalmente contraria a salir, pero y si una mayoría de votantes deciden lo contrario? ¿Qué pasará? Nadie lo sabe, pero es muy posible que salga el sí a abandonar el Gobierno. Ahora la crisis está en el Parlamento, porque la Mesa suspendió a la presidenta, y ella no ha dimitido con lo cual quien ocupa sus funciones es la vicepresidenta primera (ERC). Una anomalía más porque en el pacto entre los dos partidos, figuraba la presidencia del Gobierno para ERC y la del Parlamento para Junts. Ahora los dos cargos están en manos de ERC. De todas formas el problema no está aquí. Hay confrontación, desconfianza y ánimos de venganza en las acciones de Junts, pero muy especialmente de su presidenta, contra ERC. Les quieren hacer pagar caro todos los desacuerdos, incluso provocando una crisis, de la que nadie tiene claro cómo se saldría. Así están las cosas, a la espera del inicio del nuevo curso político. En dos o tres semanas veremos hasta donde son capaces de llegar. No hay que descartar un adelanto electoral si las cosas van tan lejos como parecen indicar los gestos y discursos del momento.