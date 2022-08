EL INCIERTO FUTURO DEL GOBIERNO CATALÁN. Finalizado el curso político, toca marchar de vacaciones, para cargar pilas y sobretodo descargar tensiones. Personalmente miro el panorama con la tranquilidad de un pensionista, en activo, pero ya en segunda línea política. Sí, lamento profundamente la crisis institucional en el Parlamento de Catalunya, donde actué cuatro legislaturas como representante del PSC. El conocimiento de la máxima institución y de buena parte de sus representantes, produce sentimientos muy encontrados, con fuertes indignaciones cada dos o tres meses. Incluso más frecuentes no en vano se producen infracciones al Reglamento, por simples deseos de provocar enfrentamientos con otros partidos e incluso con los poderes del Estado, aunque uno sea el Tribunal Constitucional. Poner de presidenta a una ignorante del derecho público, arrogante, prepotente y además cínica, no podía terminar bien. En efecto, la tenemos suspendida de cargo, pero su sombra es alargada y produce distorsiones en su partido (Junts x cat) y en otros partidos que sea por ir en contra o por no parecer sumisos, actúan en contra de toda lógica. Ahora mismo, tenemos a Laura Borrás, suspendida, pero de una Mesa del Parlamento de 7 miembros, excepto los dos del PSC, los restantes 4 cometieron acto de desobediencia al TC, en el tema de la delegación de voto de un diputado, fugitivo de la Justicia, ubicado en Bélgica. El TC dejó claro que no puede ejercer de Diputado ni delegar su voto en otro miembro del Parlamento. Pues bien, los 5 miembros independentistas de la Mesa, no acataron esta sentencia y permitieron mantener la delegación de voto y ejercerlo, si bien, con otra tontería como la de no contar el voto en la votación electrónica, y añadirlo “in voce”, después. Con esta y otras estupideces el Parlamento se va cubriendo de gloria, y obliga a los tribunales a actuar. Es impensable, dejar pasar un hecho tan grave, de forma que el TC, tiene que iniciar de inmediato los trámites para castigar esta desobediencia. ¿Qué puede pasar? Pues, lo lógico es una sentencia de inhabilitación por dos, tres o cuatro años, como mínimo. Y de rebote, unos hechos similares se han producido en las Mesas de otras dos Comisiones parlamentarias en las que está inscrito este Diputado – fugitivo de la Justicia. La de Cultura y la de Política Institucional. Aquí las Mesas son más cautas y en una ha habido discrepancias entre los miembros hasta el punto que la presidenta decidió suspender la sesión. Veremos qué hace la otra Mesa. Lo que sí han dictaminado los Letrados del Parlamento es que con el actual Reglamento el diputado – fugitivo, no puede actuar. Y mucho menos votar por delegación. Así pues, seguimos inmersos en las tonterías habituales del independentismo, muy valientes a nivel verbal, pero infantiles a nivel factual. No seguirán por este camino porque saben que con el TC no se juega y en algún momento decidirán retornar a la normalidad. Bueno a una cierta normalidad porque deben mostrar, de vez en cuando, sus dientes, sobre todo cuando se acerca el gran “momentum”: la Diada. La fiesta nacional de Catalunya, el 11 de septiembre. Para este día hay que estar preparado para escuchar grandes proclamas, prometer grandes hechos, y grandes manifestaciones, y todo seguido, retornar al día a día. Así estamos, a la espera de nuevos acontecimientos. El problema auténtico es la gobernación del país. Aquí la cosa va fatal porque es imposible gestionar y decidir con nubes de tormenta de forma permanente. Hay problemas, y éstos se incrementarán en septiembre. Nada ni nadie puede aventurar hasta cuándo se puede seguir como hasta ahora. El futuro es más que incierto.