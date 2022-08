EL COMISARIO VILLAREJO, NO ES UN INVENTO. De siempre he sido un ferviente lector de novela histórica, y de historia, pura y dura. Me apasiona conocer detalles ocultos de todas las civilizaciones, desde las más antiguas a las más modernas, no en vano lo que pensamos es un invento actual, quizás se inventó cientos o miles de años atrás. Muchos hechos históricos o episodios y acciones, han sido repetidos centenares de veces, de forma que nadie debería extrañarse de determinados comportamientos muy propios de los hombres y sus ambiciones. Digo esto, a la vista del historial del Comisario Villarejo, propio de la más intrincada trágico comedia, con capítulos cercanos a la política ficción, con otros típicos de astracanadas, y otros, de las series de “policías y serenos”. El modus operandi, i el poder adquirido da para varias películas de acción y costumbrismo español. Es increíble la desfachatez con que operaba y los apoyos que logró por parte de un gobierno de mediocres, jugando a ruleta rusa. Todos sabemos la importancia de los controles en los cuerpos y fuerzas de seguridad. No hay que bajar nunca la guardia porque la información es un arma de primera magnitud, y si alguien hace mal uso de ella, las consecuencias pueden ser terribles. Todo lo que ahora sale sobre este comisario y sus contactos, suponen una muestra de lo que una persona sola, o con un pequeño equipo pueden llegar a conocer, y, por tanto, lo que pueden llegar a utilizar para fines propios o ajenos. He leído diversos artículos e informes sobre la persona y el policía, y francamente lo uno, hacía prever lo otro. Pero, en todos los aspectos, rompe moldes y llega a disponer de un poder y una intocabilidad que genera una pirámide de actuaciones a todos los niveles, infestando de información y documentación los principales estamentos del Estado. Por si esto fuera poco, los contactos al más alto nivel, existieron y permitieron falsear y contaminar todo tipo de acciones: desde elecciones, a reuniones al más alto nivel, con operaciones de descrédito a candidatos y cargos institucionales. Todo valía, aunque no hubiera datos fiables, de nada de lo que se afirmaba. Y éste es el apartado más preocupante. Que se diera credibilidad a invenciones sin ningún soporte legal ni oficial. Simples comentarios o acusaciones, carentes de toda credibilidad circularon por todo el país, sin que nadie las desmintiera. Al contrario, se utilizaron para provecho propio. El fondo de este aparato, fuera del control del Estado, no tiene fin. Van apareciendo nuevas cintas y nuevas conversaciones en las que se comprueba al grado de desparpajo, e invención del comisario. Debe tener miles de papeles y documentos y miles de entrevistas y conversaciones con miembros destacados de la sociedad, como para poner en peligro el futuro de candidatos, partidos y cargos institucionales. Hay que ir hasta el fondo para conocer les contenidos, pero sobre todo para estudiar las formas de operar, para que nunca más pueda repetirse. Provoca vergüenza ajena escuchar conversaciones y llegar a conclusiones con la información y pruebas que aporta. Solo personajes similares a él, podían dar crédito a sus invenciones, y además pagárselas a precio de oro. Sin duda alguna, todo lo que envuelve la figura del Comisario, es impropia de un gobierno democrático y obliga a tomar medidas para que nunca más se repita tamaño disparate y se castigue a los que actuaron con él, o se beneficiaron de sus acciones.