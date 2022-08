ALGUNA COSA FALLA. Alguna o algunes coses fallen , aquí, a Catalunya. Ho dic perquè ens hem convertit en la capital de les plantacions de marihuana, som el primer territori d’Espanya en okupacions, i situats al capdamunt de tot en matèria de robatoris, especialment en rellotges de luxe. En matèria de plantacions, és increïble el nombre i l’extensió de moltes d’elles, en llocs inversemblants, dintre o fora de ciutats, dintre o fora de boscos. Com pot ser que no es desmantellin abans si totes, roben el corrent elèctric ??? Es que les companyies elèctriques no controlen la despesa elèctrica de cada barri, poble o urbanització ??? En fi, que no s’entén com poden proliferar per tot arreu, sense detectar-les d’immediat. Alguna cosa important, falla. En matèria d’okupacions, ja no és que en tinguem alguna, més o menys propera, és que pràcticament tots coneixem algun parent o amic que l’ha patit o l’està patint. I tots t’expliquen uns procediments i uns tràmits increïbles en un país , suposadament modern i de llarga trajectòria democràtica. No tenim una via ràpida, jo diria ultra ràpida per resoldre un tema tant important com aquest. Veure i escoltar com s’han apoderat d’habitatges de persones grans, i constatar la immensa lentitud en recuperar-los, indigna el més moderat. Alguna cosa important, falla. I en matèria de robatoris, hi ha una passivitat i una falta d’actuacions immediates i contundents, en determinats barris de ciutats, i en la majoria de pobles turístics, fins el punt que molta gent no gosa sortir per por a ser un dels objectius. Alguna cosa important falla. Poso aquests tres grans problemes com exemple de manca d’eficàcia i inadequades lleis vigents. Un país modern, ha d’adaptar les lleis als fenòmens que posen en perill la integritat física i les propietats personals. S’ha de dotar d’eines eficients com per actuar de manera ràpida , amb càstigs contundents quan es tracta de delinqüents habituals. Es evident que desanima als agents de l’autoritat veure com agafen un delinqüent i el tornen a veure al cap d’un o dos dies, fent el mateix. No pot ser, perquè és injust i perquè qui delinqueix ha de tenir clar que si no es vol reinserir acabarà els seus dies a la presó perquè se li aniran acumulant les sentències. Ara i aquí, tots els partits parlen de modificacions de lleis vigents, però encara no les tenim a punt. Em consta que a nivell de govern central s’està elaborant una legislació més potent i adequada per a garantir la propietat i lluitar amb rapidesa i eficàcia contra les okupacions. També em consta l’increment de penes per la reiteració de delictes en tots els casos de robatoris o actuacions contra la propietat. I igualment hi ha modificacions lligades al cultiu i tràfec de drogues. Sí, s’hi està treballant, però amb una lentitud exasperant. I qui pateix els delictes, vol solucions immediates. Ens pertoca a tots, en el marc dels nostres posicionaments polítics, exigir als partits, accelerar les tramitacions i arribar a acords de consens com perquè els càstigs siguin proporcionals als danys causats. I aquests son immensos. Tenim pressa per veure’ls reflectits en les noves lleis.