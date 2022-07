UNA MOCIÓ MÉS CAP A LA PAPERERA. A falta d’accions concretes, alguns moviments i entitats, inventen noves mocions per a fer veure que “tot es continua movent”. No expliquen ben bé cap on, però la qüestió és sortir als mitjans de comunicació amb “novetats”. Ara, han preparat una nova Moció ( i van 20 o 30, en els darrers anys ) reclamant Amnistia i Autodeterminació, amb l’objectiu de que sigui votada per 800 dels 974 municipis del país. D’entrada ja en deixen 174 fora, sense explicar que son els de més habitants. La qüestió és fer veure que amb aquests 800, un molt elevat percentatge ha demanat això. Molt bé, pels no entesos en aquestes Mocions, per a què serveixen ??? Doncs, per a poc més que portar-les a un ajuntament i aquest si hi està d’acord, o simplement es vol treure del damunt, una petició més, i no vol entrar en debats estèrils, la porta al Ple, i després de grans proclames, per part d’algun dels regidors o el mateix alcalde, es passa a votació, i ja està. Què vol dir aquest “ja està” ? Doncs això que ja no va més enllà. S’envia una nota al grup promotor i aquest enviarà una nota a la premsa dient que un ajuntament més s’ha afegit a la cadena !!!. I aquí acaba la història. Tenim milers, molts milers de Mocions, presentades, debatudes i aprovades, de les quals ja ningú en recorda el contingut. En els anys de procés, es produïen dues o tres mocions cada mes, reclamant i proclamant la independència, el dret d’autodeterminació, el moment històric, la creació d’un nou Estat, etc, etc. I ja està. Quins han estat els resultats ??? Els tenim a la vista. Estem on estàvem, perdó estem molt pitjor del que estàvem, i no s’ha mogut ni un pam el país, cap a la independència. Jo diria que la tenim més lluny que mai, però això és una interpretació personal. Per alguns, la tenim a tocar, només falta una petita empenteta més que aquesta Moció, la farà possible. Bé, doncs, sí, molts ajuntaments l’aprovaran com en varen aprovar dotzenes d’anteriors, i aquí finalitza la història. Envien el certificat d’aprovació a tots els organismes que tenen a l’abast, i allà, rebudes les comunicacions, les passen a l’arxiu. Punt i final. En aquests arxius, algun estudiós , anys a venir hi trobarà milers de mocions de centenars d’ajuntaments que les hi hauran enviat, per tot seguit, girar pàgina i continuar amb la vida habitual. No es cansen d’aquestes perfomances, d’aquests embats de paper, perquè els hi va la feina, a uns i, a altres, la posició que han guanyat en alguns dels partits promotors. S’ha de donar la sensació de moviment, i de no defallir i ara portàvem un temps de rutina i silenci. Molt bé, ressorgeix el moviment “mocional”. El passarem sense pena ni glòria, i al setembre en buscaran algun altre per assolir un altre objectiu impossible. Que ningú es planti davant aquest pèrdua de temps, és significatiu del nostre país. Es allò molt català de “ quedar bé amb el plat a taula”.