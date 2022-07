TV3, SECTARIA Y RUINOSA. De todos los instrumentos creados por el nacionalismo catalán, el más potente, el más sectario y el más ruinoso ha sido TV3, la cadena de televisión, con sus derivadas. Lo mismo hizo a nivel radiofónico con Catalunya radio y sus derivadas. En total, la CCMA, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, llegó a tener una plantilla superior a los 2.700 trabajadores y un presupuesto cercano a los 400 millones, en su mayor parte procedente del presupuesto de la Generalitat. Algunas cifras se han modificado por las crisis, pero todavía hoy TV3 emplea a cerca de 2.300 trabajadores y recibe 245 millones del erario público. No voy a dar cifras de sueldos, organización interna ni otros detalles porque el objetivo de este artículo es hablar del contenido. Dejo para otra ocasión otras informaciones. El método para acceder a un puesto ya define cual será el resultado de su funcionamiento. El clientelismo ha sido constante a lo largo de toda su existencia, creando fuertes vínculos entre el partido de gobierno (CiU) primero, y ERC, después. Es muy difícil imaginar trabajadores “independientes”, en cualquier puesto y menos en los de dirección. Si se ha entrado por obra y gracia de un partido, se le debe obediencia y pleitesía hasta el final. Así pues, bajo la excusa de defensa y promoción del catalán se ha organizado una inmensa estructura de promoción y defensa del Govern de la Generalitat, y los partidos que lo componen. No hay límites en la defensa a ultranza de todo lo que hacen, y al mismo tiempo ataques constantes a las acciones de les otros partidos y muy especialmente contra todo lo que proceda del Gobierno central. No hay información. Hay propaganda, y deformación de la realidad mediante diferentes técnicas. Unas, consisten en magnificar todo lo propio. Otras, en deformar todo lo ajeno. Y finalmente otras que simplemente las ignoran. Es imposible informarse por medio de TV3 o Cataluña Radio. Y sin embargo hay centenares de miles de hogares que se alimentan de estos medios. Esto es lo que explica determinados comportamientos y conceptos que se venden diariamente y producen resultados nefastos. Solo si se ha estudiado bien la trayectoria de TV3 se puede comprender el proceso independentista. La ración diaria de sectarismo y deformación de la realidad produce resultados concretos. Una idea de país, una idea de Estado, de partidos propios vs partidos ajenos, prepotencia, sectarismo, aparecen en muchos de los programas. Y cada cierto tiempo se dedica alguno especial para rematar un tema determinado. Estas dosis de odio, negatividad, sectarismo, van entrando y se quedan en muchos hogares que no buscan la pluralidad ni la diversidad. El daño producido ha sido inmenso, y por raro que parezca también ha afectado al idioma. Si antes se veía con simpatía, muchos lo asocian a un independentismo excluyente. Lo han dejado de usar como método de rechazo. Este es uno de los resultados de unos medios que deben ser modificados en profundidad.