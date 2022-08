REFUNDAR TV3 I CATALUNYA RADIO ??? Aquesta setmana passada, en la compareixença davant la Comissió del Parlament, la presidenta de la CCMA ( Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), Rosa Romà, ha manifestat la voluntat de REFUNDAR TV3 I CATRADIO. No conec aquesta persona, de manera que vull donar-li un vot de confiança si bé amb un clar escepticisme. Fa 6 anys em vaig desconnectar tant d’un medi com de l’altre, perquè no vull col·laborar ni participar en el manteniment d’uns mitjans absolutament sectaris i partidistes. Han fet molt de mal al país i la seva gent. Sense ells el procés, no hagués tingut uns altaveus que l’han alimentat fins extrems increïbles. Es pot confiar que ara sí, va de debò ??? Toca esperar i veure, no tinc cap element per dir que la proposta es fa sense ànims de complir-la. Tant de bo, es produeixi aquesta refundació perquè efectivament no es pot pensar en una remodelació o amb simples retocs. No, no, s’han de tocar des dels fonaments fins a la teulada. Hi ha hagut moments en que l’activisme d’aquests mitjans superava les pròpies expectatives dels processistes i de tots aquells que volien trencar amb Espanya i provocar una separació entre catalans. He vist i escoltat intervencions en els dos mitjans de comunicació que posaven els pèls de punta, per la falta de seriositat, per les mentides i clares deformacions de la realitat. No sé com suposats periodistes podien col·laborar i participar en enganyar els telespectadors i oients amb informacions que res tenien d’objectivitat. Era propaganda pura i dura, a favor del règim que pagava les seves nòmines. De persones amb aquesta manera de fer, no es pot parlar d’ofici de periodista sinó de propagandistes, al servei de partits , entitats i grups que buscaven adeptes, en comptes de servir a la pluralitat i diversitat. Cal esperar uns mesos per veure els canvis i sobretot l’entrada de sang nova i gent que res hagi tingut de veure amb el passat. Tenim uns mitjans superpoblats, on hi ha entrat multitud de persones no per ofici sinó per amistats, pertinença als partits de govern, o per raons de família, fins a superar les dues mil cinc-centes persones, amb un sous mai vistos, en altres mitjans de comunicació. S’ha fet ús i abús d’uns mitjans que paguem entre tots, i que han estat al servei de la causa, sense manies, sense controls , amb plena impunitat. Molts dels qui en formen part, haurien de sortir si realment es vol refundar la cosa. Amb el personal actual, és impossible renovar continguts i fer que tornem a confiar-hi. Son massa anys de vendre sectarisme com per ara pensar en esdevenir objectius i plurals. El mal fet ha estat enorme, i mereix conseqüències. Però, si s’ha comparegut en el Parlament i els components de la Comissió de supervisió i control s’ha compromès a obrir una nova etapa, trencadora amb el passat, donem-li uns mesos de confiança. Ben aviat veurem com es duen a terme els canvis promesos. Un any després podrem fer una primera avaluació. Si és positiva, s’haurà contribuït a normalitzar un dels elements fonamentals de la democràcia.