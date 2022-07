NOVES INHABILITACIONS, EN MARXA. Per què alguns parlen de “repressió”, quan es tracta d’una simple aplicació de la llei ?. Que els infractors siguin independentistes, no per això han de quedar exempts de l’acció de la justícia. Aquí tots som iguals davant la llei i qui s’hagi imaginat altra cosa, és que no ha llegit el primer capítol de funcionament d’una democràcia. Ho dic, a la vista d’una nova entrega de “astúcia catalana”, en les persones de la Mesa del Parlament de Catalunya. Pels no avesats al tema, dir que els 135 diputats/des, tenen en la Mesa, formada per 7 membres ( 2 PSC, 2 ERC, 2 Junts i 1 CUP) el seu òrgan de govern. Son els qui apliquen el Reglament , ordenen els debats i decisions de la Cambra. Permeteu-me aclarir que l’aplicació del Reglament, ha estat la norma ,d’obligat compliment, fins a l’arribada dels partits independentistes que han fet el que els ha convingut. La consideració que estan per sobre la llei, l’hem vista en diferents moments, el més greus dels quals va ser en les sessions del 6 i 7 de setembre de 2017. Ara, però, tenim altres problemes personals, que deriven en comportaments contra l’estat de dret. No sembla importar als 3 partits, presents a la Mesa, carregar-se aspectes fonamentals de la democràcia. Estan per damunt de tot, i si el Reglament no encaixa amb el que volen fer, es vulnera. I ja està. No passa res. Bé, sí que passa, perquè en tota democràcia hi ha mecanismes essencials que actuen cas de vulnerar-la. Es el deure dels tribunals, i molt especialment del Tribunal Constitucional. Un cop més haurà d’intervenir, per posar ordre, a l’estat de dret en el Parlament de Catalunya. Una vergonya més a sumar, a la trajectòria d’una institució que en els darrers deu anys, ha comès més infraccions i delictes que en tota la seva llarga història. La Mesa, per majoria, dels membres d’ERC, Junts i la CUP, amb la posició en contra dels 2 membres del PSC, han decidit vulnerar la resolució del TC, pel que fa a no concedir la delegació de vot del fugitiu Lluis Puig. De fet, el TC simplement va resoldre el que està establert en el Reglament, és a dir, només poden delegar el vot per dues causes: per malaltia o per embaràs. Es el que els 135 diputats/des vam votar i acordar. Doncs bé, quan un nou cas arriba, i no encaixa, es trenca el Reglament i s’imposa una altra decisió. Es pot fer ? Es democràtic ? Evidentment que no. Només faltaria que en els Parlaments que han de donar exemple, acabin funcionant sota criteris personals o de partit. Decidida la vulneració, el compliment de la llei, passa a mans del TC. Tenim un cas de manual, en el que el TC queda legitimat per imposar les sancions pertinents. La més habitual i normal és apartar els 5 antidemòcrates, de la política, per uns anys. Se’n diu , inhabilitació. La demanen a crits, la reclamen amb la seva decisió, és lògic se’ls hi concedeixi. Espero que en pocs mesos, quedin apartats de la política, i es doni pas a nous membres que hagin entès que mai, mai, en democràcia es permet una actuació sectària ni contra l’estat de dret.