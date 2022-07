EL PSC, RECLAMA AUGMENTAR LA SUPERFICIE DE TRACTAMENT ,CONTRA L’ERUGA PROCESSIONÀRIA DEL PI. Vista la greu afectació d’amplis territoris del país, i molt especialment a les comarques de la Catalunya Central, de la processionària del pi, el Grup Parlamentari PSC – Units per Avançar, va presentar de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno, dues iniciatives parlamentàries, que han estat respostes pel Govern, rebudes en el dia d’ahir. Per la informació donada, l’any passat ( 2021) es van tractar 15.000 ha. I tot indica que aquesta serà la superfície a tractar enguany i anys propers vista la seqüència d’un dels quadres que acompanyen la resposta. Podem veure que l’any 2015 fou el de menys esforç, amb només 7.000 ha tractades, cosa que contrasta amb les 20.000 dels anys 2016,17 i 18, per baixar a les 17.800 el 2019, i quedar-se en 15.000 els darrers dos anys ( 2020 i 2021).En els darrers dies hem recorregut diversos municipis de les comarques centrals, i l’afectació és alta o molt alta, en molts casos, per la qual cosa considerem necessari ampliar la superfície a tractar en els anys venidors. Retornar a les 20.000 ha. seria la decisió adequada, mentrestant no es rebaixi l’afectació. El tractament és efectiu, com hem pogut comprovar a les zones tractades i no hem detectat cap efecte negatiu, de manera que disposem del producte adequat. Només queda clar que se n’ha de fer ús en el moment oportú. Les repercussions de les afectacions son nombroses sobre la fauna domèstica i salvatge, sobre les persones i les activitats que es duen a terme en aquests territoris. Es per tot plegat, que RECLAMEM L’ AMPLIACIÓ, DE CARA EL FUTUR, DE LES ZONES A TRACTAR ,MENTRESTANT LES AFECTACIONS ES MANTINGUIN. Manresa, 14 de juliol de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.