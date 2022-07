LES CUP , MODEL FALLIT. L’entrada de les Candidatures d’Unió Popular en el món municipal va suposar una novetat i una esperança per determinats sectors, per creure que la seva presència seria sinònim de rigor, dedicació i eficàcia. Si mirem la seva presència en el territori que tenen com a base, veiem que a Catalunya tenen 335 regidors/alcaldes, sobre un total de 9.077. A la Comunitat Valencia en tenen 2 sobre un total de 5.742. En el Congrés van obtenir 2 representants sobre un total de 48, i finalment en el Parlament de Catalunya, en tenen 9 sobre un total de 135. Es molt, és poc ? Depèn. El que queda clar és que amb una petita representació es poden fer grans coses si els qui la tenen, treballen de valent, de forma coherent i amb una estratègia a curt i llarg termini, ben definida. I ho fan amb constància, sense defalliments, per difícils que siguin les coses. He seguit i encara ho faig, la trajectòria dels grups municipals de les CUP, a la Catalunya Central, per curiositat i per interès polític quan es confronten amb grups socialistes. El resultat és clarament negatiu, pel que té de gestió caòtica, falta de dedicació, poca implicació i tirada de tovallola quan les coses van maldades. O per simple caprici personal. Ara mateix ho hem vist a la ciutat de Berga, la més gran de les que governen. En el 2019, van presentar una candidatura amb 17 titulars i 10 suplents. Doncs bé, a 10 mesos de les properes eleccions, han esgotat tots els titulars, i la renúncia de Roser Valverde, primera tinent d’alcalde, per no gaudir del càrrec, fa que s’hagi de buscar un suplent per rellevar-la. No el troben. Es a dir, van treure 8 regidors sobre 17. A dia d’avui, n’han plegat o no han volgut entrar 9, i dels 10 suplents n’han de trobar 1, per poder arribar a final de mandat amb els llocs coberts. Ho aconseguiran ? Veurem. En tot cas, serà tapar un forat de manera molt, molt provisional. Fatal, com model. Es un model fallit. Si anem cap altres municipis, veurem com on se senten més còmodes és a l’oposició. Aquí es permeten pontificar sobre el que haurien de fer els altres, sobretot els de govern, i presenten nombroses mocions, sobre qualsevol tema, per allunyat que sigui de les competències municipals. Dels pocs on tenen alcalde, n’ hi ha algun per llogar-hi cadira. Com per posar-lo de model del que no s’ha de fer. Em refereixo a Monistrol de Calders. Un petit municipi de 700 habitants, situat a la comarca del Moianès. Allà, al final la gent s’ha revoltat contra l’alcalde i el seu equip de govern, després de múltiples actuacions imposades, fins el punt de presentar peticions de rectificació i paralització, signades per més de 160 persones. L’aura en que van entrar, ha deixat de brillar, i ja només queden unes consignes i una estètica que contrasta amb la realitat. No sembla tinguin forces ni esperit per a refundar la doctrina i objectius.