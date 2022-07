LA MALA EDUCACIÓ PER BANDERA. Quan els dirigents d’un país perden el nord, pot semblar que és tot el país el qui l’ha perdut. I no, no, no agafem la part pel tot. Es cert que en alguns moments pot semblar que tothom ha perdut el senderi, i fa tot el contrari del que caldria. Ho sembla perquè bona part dels mitjans de comunicació depenen d’aquesta minoria, molta de la qual està ben situada en càrrecs institucionals. De fet, aquesta comoditat i el viure de la “menjadora” els permet actuar amb una “valentia “ inimaginable, molt diferent a la que tindrien si visquessin del sou , fruit del treball en una empresa privada. Està més que estudiat que molts dels grans impulsors de les gestes independentistes, son funcionaris, amb sou garantit i suficient temps com per destinar-lo a la gran causa. I lluitant per “la gran causa” han de buscar, cada vegada més accions per fer-se notar, i una de les més emprades en aquests anys de “revolució” ha estat la mala educació, lligada molt a un infantilisme de manual, i a estratègies de saló que fan posar vermell a tots els qui els veuen actuar, en els escenaris més imprevisibles. Les mostres de mala educació – infantilisme, les veiem des dels llocs més elevats de les institucions, començant pel president Aragonés, el qual mostra la lluita contra la Monarquia, mitjançant la valenta estratègia del “cuc a amagar”. Si ve el Rei o la Reina, o tots dos, cal ser astut i àgil per fugir i aparèixer en un altre lloc. Fa la competència al Mag Lari, en moments clau de la nostra història. Duta a terme l’acció, ja es pot asseure a la mateixa taula i compartir menú. No menys astuta i valenta, ha estat la Alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (Junts x Cat), la qual ha tancat tots els espais possibles i imaginables perquè la Princesa de Girona, la Infanta Leonor, no pugui concedir les beques que la seva Fundació donava cada any. Bé, les continua donant, però ara han de fer-ho a Cornellà de Llobregat. Que el Rei i la Princesa, parlin en català per primera vegada a la història. Que la Fundació sigui una magnífica eina de promoció i impuls per a joves, no importa. El que és rellevant és demostrar la mala educació i sobretot la curta visió, d’una Alcaldessa que ja ha decidit plegar, a la vista de les perspectives de futur que li venien al damunt. I és que tots els Alcaldes, vaja almenys els més sensats, busquen actes d’impuls i promoció per donar a conèixer el municipi, i fer-lo atractiu per al turisme, la investigació, i la promoció de tots els seus potencials. Aquí no. Es prefereix una perfomance per uns quants il·luminats, imaginant guanyar-se les simpaties generals, quan el que recullen és el ridícul més espantós. Aquestes accions de mala educació, més lligada a un infantilisme polític – institucional, té els dies comptats. Tothom ja està cansat de vendre com resistència, embats i confrontació, a accions que no tenen altra explicació que la immensa mediocritat dels seus autors. I és que en política no solament no s’ha de fer el ridícul, és que toca representar a la majoria de la societat i qui no ho hagi entès, és millor s’aparti i agafi una jubilació anticipada. Tots li agrairem.