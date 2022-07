IGUALADA, ESTÀ DE SORT – ALBA VERGÉS, CANDIDATA A LA INHABILITACIÓ. Aquest nostre país, és un no parar, a nivell de novetats, invents i embats contra tot i tots. No hi ha un moment de pau i tranquil•litat, i cal mostrar l’astúcia catalana, davant els embats de la pèrfida Espanya i el seu braç executor, la Justícia. I com que en el govern tenim bessonada, però de diferent embaràs, les coses van pel pedregar, cada dos per tres. Tot el que proposa ERC ha de ser criticat i rebatut per Junts x Cat, i si un s’enfonsa, l’altre ho ha de fer, no sigui el tractin de covardia. I així, passen els dies, les setmanes i els mesos, fins arribar a les municipals, en que , uns i altres creuen tancaran el cercle.... Però, en el mentrestant, es produeixen novetats, i fins i tot fets difícilment explicables en un altre context. El Parlament, presidit per una presumpta delinqüent, busca hores de glòria, entrant de nou en conflicte amb el Tribunal Constitucional. Un TC que no coneix l’astúcia catalana ni la valentia llegendària dels membres de la Mesa. I heus aquí que si el TC considera il•legal la delegació de vot del fugitiu, Lluís Puig, 5 dels 7 membres de la Mesa ( els 2 membres del PSC, acaten la resolució) consideren que no compliran la sentència. I ja està. Què es pensa el TC ??? Doncs, bé, al TC no li queda altre remei que actuar en conseqüència. Es a dir, acusar els 5 membres de desobediència i iniciar les actuacions pertinents per fer complir la sentència. Entrem, en un supòsit clar de inhabilitació. Els 5 membres, Laura Borrás ( Junts) , Alba Vergés ( ERC) , Aurora Madaula (Junts) , Carles Riera ( CUP) i Ruben Wagensberg (ERC) tenen tots els números per ser inhabilitats per uns quants anys. Què hauran aconseguit ??? Uns dies de glòria, a nivell intern d’uns pocs independentistes. La resta els consideraran uns beneits, carregats de valentia de fira. I, cap a casa, a meditar durant uns anys, el seu pas per la política, mentrestant busquen una altra via de subsistència. Però, heus aquí que hi ha una derivada interessant en els peticionaris d’inhabilitació. Es el cas de l’Alba Vergés, que s’ha posat com candidata a l’Alcaldia d’Igualada. Pot començar a preparar maletes, però no té cap possibilitat de continuar la cursa electoral. O sí, pot seguir, però explicant a la gent que en qualsevol moment haurà de parar, i passar el càrrec a algú altre perquè el futur que li espera son uns quants anys de no poder votar ni ser candidata, ni ostentar cap càrrec institucional. Això sí, podrà treballar a la seu d’ERC a Igualada, com a conserge, administrativa, assessora extra oficial del Grup Municipal. Aquestes funcions sí li estaran permeses, però cap d’oficial. El seu seguiment de les tesis de Laura Borrás que persegueix la inhabilitació “política” per fugir de la “penal”, li comporta aquests efectes secundaris. De fet, aquest seguiment i manca de reacció pròpia, ja demostra que no era la millor candidata a l’alcaldia. Una candidata a Alcaldessa no pot claudicar davant una proposta fora de lloc, perquè si ho fa una vegada, ho pot fer cent. En fi, Igualada està de sort, i ERC haurà de triar un o una altra candidata. L’actual té tots els números per ser inhabilitada en els propers temps.