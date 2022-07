EL PSC, SUPERVISARÀ EL COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE LA GENERALITAT, DE PORTAR LA FIBRA OPTICA ALS 11 MUNICIPIS DEL BERGUEDÀ QUE ENCARA NO LA TENEN. Portem dos anys d’informacions poc clares, per part de la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori, respecte el desplegament de la fibra òptica a la comarca del Berguedà. A banda del retard generalitzat del desplegament, aquest s’ha fet en 3 fases, cosa que no s’havia previst al principi ni s’havia informat a tots els ajuntaments de la comarca. Aquest desconcert i preocupació dels qui no apareixien a les llistes, va portar el Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar a presentar diverses iniciatives parlamentàries, de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno. Ahir vam rebre la resposta del Vicepresident i Conseller, especificant que en la primera fase, feta l’any passat, la fibra es va desplegar a 14 municipis, amb una inversió de 2,4 Meur, i 115 km. La segona fase s’està duent a terme en aquests moments, amb la portada a 6 municipis, amb una inversió de 2,42 Meur i 84 km d’extensió. Finalment diu que es treballa amb l’objectiu de fer arribar la xarxa a la resta de municipis de Catalunya, que tinguin nuclis de més de 50 habitants, l’any vinent ( 2023). El PSC, fa i farà un seguiment i control exhaustiu del desplegament, com per evitar qualsevol retard o incompliment d’aquest compromís. A finals d’aquest any, comprovarem l’estat del projecte i l’existència de partida, en els pressupostos per 2023. Cas d’incompliment presentaríem les corresponents iniciatives parlamentàries, per assegurar el desplegament en els 11 municipis que han quedat per la tercera fase. Berguedà, 26 de juliol de 2022. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.