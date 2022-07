EL PSC, DENUNCIA LA SUPRESSIÓ DE SERVEIS MÈDICS, A LA COMARCA, QUAN MÉS OCUPADA ES TROBA. TORNEM ALS SERVEIS MÍNIMS, MÍNIMS, DE LA PANDÈMIA. Des d’aquest dilluns dia 18 i fins a finals del mes de setembre, tots els consultoris mèdics de la comarca, quedaran sense servei mèdic. Només obriran per algun servei d’infermeria i d’actes administratius. Una decisió similar a la que ja vam criticar en el moment àlgid de la pandèmia, si bé en aquell moment, es podia entendre per raons de restricció de la presencialitat. Ara no. La comarca té 40.000 habitants i es compon de 31 municipis. A l’estiu, augmentem la població fins arribar als 50.000. Un Govern responsable, conscient de les necessitats, les urgències i emergències que suposa el increment de població i activitats en tots i cadascun dels municipis, incrementaria els serveis locals, per donar millor servei i evitar col•lapses en els CAP’s, Ambulatori i Urgències- Hospital. Doncs, no. El nostre Govern, deixa sota mínims tota l’assistència primària i ens abandona a la nostra sort. Considerem del tot inacceptable aquesta decisió i no volem escoltar que no troba professionals, perquè estem cansats de sentir aquesta justificació. El Berguedà no vol ser una comarca de tercera, on els seus habitants veuen reduït al mínim, un servei bàsic com és el de l’atenció primària. Portarem aquesta situació al més alt nivell, per mitjà del Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar. Però, no n’hi ha prou. Fem una crida a tots els Ajuntaments de la comarca, perquè es revoltin contra aquesta situació i exigeixin solucions, immediates i adequades a la realitat que tenim. Berga, 18 de juliol de 2022 OFICINA D’INFORMACIÓ DEL PSC A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ.