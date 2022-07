EL PSC, RECLAMA MESURES CONCRETES DE SUPORT A LA RESTAURACIÓ DELS DANYS PRODUITS PELS INCENDIS, AJUDES ALS DAMNIFICATS I, ALHORA MILLORES SUBSTANCIALS EN LA GESTIÓ DELS BOSCOS , EN APLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES QUE TÉ LA GENERALITAT. En la sessió del Parlament, d’avui dimecres 20 de juliol, en el apartat de preguntes al Consell Executiu, el Diputat Cristòfol Gimeno, ha expressat el recolzament a totes les forces, entitats, institucions, organismes i voluntaris que han intervingut en la lluita contra els incendis a la nostra comarca, i ha dirigit un missatge de compromís amb tots els damnificats perquè estiguin segurs que seran ateses les seves necessitats. La segona part de la seva intervenció ha estat ferma i dura, envers el govern de la Generalitat, per entendre que massa sovint, deixa sols o molt poc recolzats els ajuntaments, en matèries com les de prevenir i gestionar els boscos públics i privats. Hauria d’haver una voluntat clara i urgent de modificar la llei 5/2003, per a dotar d’eines i sobretot de recursos als ajuntaments, per una banda i per dedicar a la gestió dels boscos, a fi de prevenir nous episodis com els que hem viscut aquests dies. La Generalitat té àmplies competències en aquestes temes, i no s’hi val a descarregar bona part de les mesures sobre ajuntaments, petits o molt petits, que tenen milers d’hectàrees de territori forestal. Si la Diputació de Barcelona, des de fa molts anys, aporta recursos tècnics, humans i econòmics, molt més hauria de fer el Govern de la Generalitat que en té les plenes competències. A partir d’aquest moment es constitueix un grup de seguiment de tot el relacionat amb els incendis i les seves conseqüències en aquesta comarca, a nivell de Comissió Executiva de la Federació XI. Estarem atents i degudament informats i mobilitzats per a qualsevol gestió, tràmit o acció que pertoqui dur a terme, a fi d’ajudar a resoldre els problemes de tots els afectats. Manresa, 20 de juliol de 2022. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.