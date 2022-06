S’HA ACABAT EL BRÒQUIL !!! Amb aquesta sentència, cara seria i posat solemne, el diputat de la CUP Carles Riera va anunciar un canvi d’estratègia , respecte el Govern de la Generalitat, vist que no els hi fa cas ni els té en compte, per a res. No sé si la vida política, social i econòmica de Catalunya, es va parar, davant tan solemne anunciat, però més aviat he vist que ningú n’ha fet el més mínim cas. La CUP, o les CUP, ja ens tenen tan acostumats a buscar frases solemnes, posats estridents i resolucions sobtades, que res ens ve de nou. S’ha acabat el bròquil. Molt bé, serà qüestió de pensar en una altra verdura per continuar fent bullir l’olla. Es així, com la gent s’agafa tot el que prové d’aquest col·lectiu que podia haver resultat interessant i important, i que simplement ha esdevingut una anècdota, en la vida política dels catalans. Es més, han mostrat una incapacitat manifesta per a governar, de manera que poques lliçons poden donar a la resta de forces polítiques. Per qüestions territorials i d’assessorament a alcaldes i grups municipals, puc assegurar que allà on hi ha les CUP, hi ha moltes floritures, però poca realitat eficient. El paradigma de mal govern, el tenim a la seva “joia de la corona”: Berga. Qui n’hagi fet el seguiment dels 7 anys de govern, haurà pogut constatar una incapacitat manifesta per resoldre els problemes d’aquesta capital. Res de nou, res de sorprenent, innovador o eficient. Se segueix el principi de “tapar forats” a mesura que van apareixent, i van a remolc de tot el que passa. Així, doncs, tornant al principi, la decisió anunciada, no ha fet variar cap dels camins empresos per ERC o per Junts x Cat. Es més, crec sincerament que ho han agraït. Haver de discutir i arribar a acords amb un col·lectiu tan divers i dispers, produeix dificultats de funcionament intern, de manera que han donat l’excusa perfecte perquè el Govern vagi a la recerca dels Comuns, que sempre estan disposats a saltar-se els principis, a canvi d’alguna almoina. I ja està. Heus aquí que al cap d’un any de legislatura, es modifica el tripartit, canviant les CUP per els Comuns, i qui dia passa, any empeny. A vegades m’imagino l’escenari de debat de les CUP, amb grups i grupets que pretenen imposar els seus objectius i que al final, s’anul·len uns als altres, fins arribar a un acord de mínims que eviti el trencament. I no deixa de ser una llàstima perquè els seus vots, ben utilitzats podrien haver donat un bon rendiment. Tant en el Parlament de Catalunya com en el Congrés dels Diputats. Ho veiem amb petits grups parlamentaris com el de PNV o Bildu, que apareixen en totes les votacions ajustades, a canvi de contrapartides importants. Es la intel·ligent via d’actuar en política, oimés quan el Govern no disposa de majoria absoluta com per garantir la totalitat de les votacions. Així, doncs, el “s’ha acabat el bròquil” és un estirabot més que no donarà cap fruit concret. Continuarà mantenint les CUP en un racó del Parlament i de la política , i en uns pocs municipis del país. Aquesta és la força i representació que han aconseguit després de molts anys de batalles perdudes.