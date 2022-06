EL PSC DEMANA AL GOVERN – COM POT SER QUE NO TINGUEM DESDOBLADA NI LA C-55 NI LA C- 16 ? De tots els incompliments, de tots els compromisos reiterats, una i altra vegada per cadascun dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques ( ara de Territori) , com pot ser que 10 , 12 , 15 anys després, ESTIGUIN PENDENTS D’EXECUTAR ??? A la C-55, parlem ja no solament de col•lapses, accidents constants, retencions, parlem de víctimes mortals. Tenim una de les vies més mortíferes de Catalunya, fins i tot de l’Estat. Com pot ser que el nostre Govern, sigui insensible a resoldre aquesta situació ? Fins quan haurem de tallar la carretera, haurem de recordar totes les persones que hi han deixat les vides, o han tingut greus conseqüències ??? Ja no volem recordar més incompliments, VOLEM SOLUCIONS. VOLEM DATES CONCRETS, PARTIDES DE PRESSUPOST I TERMINIS CONCRETS PER A RESOLDRE LA QÜESTIÓ. I si anem a la C-16, si ja hem superat en alguns moments dels 40.000 vehicles d’IMD, quan més hem d’esperar perquè quedi col•lapsada multitud de dies a l’any ???. No acceptem més victimisme del Govern, envers altres administracions. Volem que compleixi amb les seves obligacions i els seus compromisos. Estem cansats de promeses que han esdevingut mentides. VOLEM FETS, NO PARAULES BUIDES. El PSC, anuncia que si en els properes setmanes no hi ha anuncis clars i detallats per part del Govern per actuar en aquestes dues vies, emprendrem noves iniciatives parlamentaries i sobre el territori, per exigir el que la ciutadania es mereix. Manresa, 15 de juny de 2022. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.