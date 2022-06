EL PSC SORPRÈS PER LA RESPOSTA DEL GOVERN. NO HA FET RES, NI TÉ RES PREVIST PER CONTINUAR LA E-9, CAP AL TÚNEL DEL PIMORENT. Durant anys, molts anys, els partits polítics, ajuntaments, consell comarcal, i forces vives de la comarca del Berguedà, van lluitar per a fer possible el Túnel del Cadí, i amb ell convertir la vella i inadequada C-1411, en la C-16, primer, com a carretera millorada; i tot seguit com autovia. Queden pendents els 21 km entre Berga i Bagà ( Túnel del Cadí). Un compromís reiterat i tanmateix pendent, des de fa 12 anys. El PSC ha presentat diverses iniciatives parlamentàries per exigir al Govern, doni compliment a les promeses fetes. Recordem que en alguns moments, s’han superat els 40.000 vehicles d’ IMD. Ja en aquells primers anys de reivindicació i en anys posteriors, es va plantejar a tots i cadascun dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques, la necessitat de començar a estudiar i planificar, el tram Túnel del Cadí – Túnel del Pimorent. Totes les grans obres necessiten anys de planificació, oimés si afecten a dos països. En diverses reunions, en els darrers anys, s’havia donat a entendre que hi havia tècnics estudiant el tema. Que tardarien en tenir una proposta però s’hi estava treballant. No, no. Res de res. Precisament per a tenir constància de la realitat, i saber en quin punt es trobaven els estudis i la planificació de la interconnexió dels dos túnels, el Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar, de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno, va presentar 3 preguntes parlamentàries, que han estat contestades, en el dia d’ahir, pel Conseller de Polítiques Digitals i Territori. En 3 ratlles contesta “ que la Conselleria no ha impulsat la redacció de cap estudi o projecte relatiu a l’enllaç entre el Túnel del Cadí i el Túnel del Pimorent”. Ja està, ras i curt, les promeses, compromisos i informacions donades per anteriors responsables del Govern de la Generalitat, eren fum. Ni res s’havia fet, ni res està previst de fer. Es a dir, l’Eix Europeu E-9, que enllaça Barcelona amb Orleans, i que en un futur tindrà continuïtat per arribar més lluny, no té ningú amb prou ambició ni prou visió de futur perquè sigui via europea de primera. Aquesta resposta portarà el PSC, a emprendre noves iniciatives parlamentàries per impulsar estudis, destinats a planificar aquesta interconnexió. Algú es pot imaginar un Eix Europeu, amb un tram inviable per al trànsit internacional ? Si aquest Govern no té prou ambició, hem d’avançar perquè n’arribi un altre que sí en tingui. Esperem que les institucions municipals, comarcals, socials i empresarials del Berguedà, prenguin nota d’aquesta situació i actuïn en conseqüència. Berguedà, 9 de juny de 2022. OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.