EL PSC, CONSTATA EL TOTAL FRACÀS DE LA OFICINA DE MEDIACIÓ AMB RELACIÓ ALS AFECTATS PER LES IMMATRICULACONS DE BÉNS DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA. Just fa dos anys, l’aleshores Vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la Consellera de Justícia, Esther Capella, van comparèixer a Sant Vicenç de Castellet per denunciar les immatriculacions de béns que l’Església Catòlica havia fet, entre els anys 1946 i 2015, considerades per ERC, com INDEGUDES. Ja en aquell moment el PSC, va sortir a criticar aquestes afirmacions, per considerar-les no ajustades a la realitat. I més quan des d’ERC es va acordar crear una Oficina de Mediació, entre els suposats propietaris dels béns i qui els havia usurpat , apropiat o fets seus : l’Església Catòlica. Volem recordar que a tota Espanya, l’Església Catòlica, va immatricular 34.961 bens, dels quals 3.722 es troben a Catalunya. Aquests bens es distribueixen: 1.855 son llocs de culte, altres 1.518 son terrenys i finalment 349 son edificis civils. A les comarques centrals, consten 951 bens immatriculats. La consideració, per part d’ERC, d’immatriculacions indegudes, aplegava propietats tan significatives com les Catedrals de Solsona, Girona, Barcelona, Tarragona, o les Basíliques de la Mercè, Santa Ma del Mar, Sta. Maria del Pi; passant pels Palaus Episcopals de Barcelona, La Seu d’Urgell, Solsona, Tarragona, o els Monestirs de Sant Llorenç de Morunys o St. Pere de Camprodon. Lògicament també apareixien cementiris, antigues esglésies, rectories, etc. Davant aquest posicionament públic d’ERC, com a partit, però molt especialment a nivell institucional, el PSC de la mà del diputat , Cristòfol Gimeno, va presentar peticions d’informació davant el Parlament de Catalunya, i per la resposta rebuda es desprèn un FRACÀS TOTAL D’AQUESTS POSICIONAMENTS I UNA DESPESA INÚTIL, QUE HEM PAGAT ENTRE TOTS. Si ERC acusava l’Església Catòlica de 3.722 immatriculacions indegudes a Catalunya, i obria una Oficina de Mediació se suposava un allau de reclamacions, i peticions d’ajuda per a recuperar els béns usurpats o apropiats. Quina és la realitat ? En un any i mig ( des de l’agost de 2020 al desembre de 2021), NOMÉS S’HAN PRESENTAT 15 PROCESSOS ( 13 de ciutadans i 2 d’ajuntaments). Dels 15, només 5 han aportat documentació. I d’aquests 5, en 2 casos l’Església desestima la reclamació. I s’espera resposta dels 3 restants. En resum, acusació no fonamentada d’ERC. Fracàs d’una Oficina, que en prop de dos anys, deu haver treballat quinze dies, amb un elevat cost per les arques públiques. I males pràctiques d’un partit de govern, que aprofita les institucions per fer política de partit. I a més, crea confusió i animadversió per unes actuacions contra les quals no ha aportat persones ni institucions afectades. Manresa, 20 de juny de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI