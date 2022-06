NO ÉS AIXÒ, MICROPOBLES, NO ÉS AIXÒ !!! El que em temia, està passant. Es a dir, les reclamacions, exigències i objectius, certs i ben fonamentats de l’associació de municipis de menys de 2.000 habitants, coneguda per MICROPOBLES, les estan derivant cap a temes d’ordre administratiu i legal. El Govern de la Generalitat, conscient del poder que tenen 600 pobles agrupats, en comptes de tenir-hi enfrontaments, el que fa és prometre un Estatut i uns petits canvis per fer veure que resoldran les peticions, posades sobre la taula. No, no és això. Si s’accepten aquests retocs estètics, no es resoldrà cap problema de fons. Haurem xutat endavant, sense anar a porteria. Un simple toc d’atenció, sense resultats rellevants. I, tanmateix la força és immensa com per poder-los obtenir. El lobby de 600 municipis, és una força de primer ordre, que no s’hauria d’acontentar amb un Estatut de Micropoble, que també ha d’existir, però no és el més important. El que caldria es formular un conjunt potent, coherent, competencial, i legal, que obligui a canvis substancials en les relacions dels Micropobles, amb el Govern de la Generalitat, i amb el Govern Central. Exposo un llistat de qüestions que haurien de figurar en les negociacions amb els dos governs, algunes de les quals poden ser entomades i resoltes pels dos executius, i altres precisen de modificacions en diverses lleis, estatals i autonòmiques. Difícil i complex, sí, però factible i assumible per tota la “ España vaciada”, que es troba com nosaltres. Parlem d’aquí, pensant en tots. Sense ser un expert en determinades àrees, exposo el que segur tots i totes voldríem veure resolt: 1.- L’Estat, directament, o via Generalitat garantirà la dotació d’un/una secretari-interventor/a i un/una administratiu/va, a cada municipi , per hores i dies, en funció de les necessitats. Tots els municipis han de tenir cobertes les dues places. 2.- La Generalitat, directament o via Consells comarcals, garantirà la dotació d’un/una arquitecte i un/una enginyer/a, funcionaris, per a cada municipi, amb dedicació, segons necessitats. Tots els municipis han de tenir cobertes les dues places. 3.- El Govern central, modificarà amb caràcter d’urgència el sistema comptable dels Micropobles, disposant d’un sistema reduït i simplificat, per a tots aquells que no superin el milió d’euros ( en pressupost ordinari). Aquest sistema ha de suposar una reducció dràstica de tota la burocràcia, lligada a l’acció pressupostària. 4.- La Generalitat, d’acord amb els Consells Comarcals i els Micropobles, establiran un sistema de mancomunitat de serveis, en matèries que no poden ser objecte d’impuls individual: serveis socials, joventut, ensenyament, transport, gent gran, esports, lleure.. 5.- Govern Central, Generalitat, Diputacions, establiran ajuts amb aportacions properes al 100% , destinats a complementar serveis municipals. I en el cas d’ajuts a la contractació, modificaran determinats requisits, impossibles de complir en els MIcropobles. 6.- La Generalitat, d’acord amb els Micropobles, impulsarà projectes d’interconnexió de serveis bàsics, com el d’abastament d’aigua potable, per fer possible el seu manteniment i abastament. El mateix cal fer amb xarxes de fibra òptica, recollida selectiva, i altres. 7.- En matèria de seguretat, la Generalitat estudiarà la possible mancomunitat de servei de policia local, amb les capitals de comarca, per a oferir policia de proximitat a tots els municipis que no en disposen. 8.- La Generalitat, garantirà, cada any, un ajut mínim de 500 Eur/ha, destinat al manteniment i millora dels camins rurals, en els Micropobles. 9.- La Generalitat, garantirà el servei d’atenció sanitària, en els CAP’s i consultoris mèdics municipals, en funció del nombre d’habitants, distribució per edats, i del disseminat. 10.- La Generalitat, garantirà el servei d’educació, amb la dotació adequada de professionals i amb ajuts per al manteniment i/o creació del cicle infantil. Pot semblar un decàleg, però segur hi ha un gran nombre d’altres peticions a resoldre. El que crec és que si no es posen objectius, clars i concrets, anirem saltant de branca en branca sense arribar al tronc del problema. Hi ha multituds d’estructures i serveis que no funcionen, o ho fan al seu aire, sense tenir en compte les dificultats dels Micropobles. Estem just a un any de les eleccions municipals. Un moment clau per aconseguir resultats concrets i palpables. Si es deixa passar, en tornarem a parlar, però sense la pressió que suposa un termini tant concret i proper com el maig de 2023. Borredà, 7 de juny de 2022. Joan Roma i Cunill, Regidor de govern ( 1979 - 1991) . Alcalde ( 1991 – 2019).