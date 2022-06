JJOO 2030- IMPOSIBLE ACUERDO. Hay indignación. Mucha indignación por no haber llegado a un acuerdo de presentación de candidatura a los JJOO de invierno 2030, entre Cataluña – Aragón. Tanta culpa tiene un gobierno como otro, si bien en la recta final, han aparecido nubarrones que hay que despejar lo antes posible. Los que vivimos y trabajamos en alguno de los municipios de los Pirineos o pre- Pirineos veíamos en su celebración una gran oportunidad para encarar el futuro con otra perspectiva. Y no era solo pensando en inversiones destinadas a mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios, sino a ponernos en el mapa mundial. Los JJOO duran lo que duran, pero si se organizan bien, su repercusión puede alargarse durante muchos años. Que centenares de millones de personas vean un territorio, sepan sobre su situación, cultura, gastronomía, deporte, ocio, etc., supone estar en cartera para millones de familias. Esto garantiza actividad para próximas décadas. He seguido la gestación y trabajo de los técnicos, y su resultado final. Todo encajaba, todo permitía pensar en un rápido acuerdo, para conformar candidatura y presentarla al COE. Por informaciones diversas, bien fundamentadas, esta candidatura tenía muchas posibilidades de vencer. Situada en Europa, en España y cumpliendo los parámetros de sostenibilidad, podía aspirar a competir y llegar a primer puesto. Pero no. A la falta de interés de ERC, se sumó una estrategia anti-catalana de Javier Lambán, con la vista puesta en las elecciones del año que viene. ERC corrigió en parte su apuesta, temiendo reacciones contrarias de las comarcas de montaña, se sumó al proyecto y parecía una firme defensora de la candidatura. Su reciente interés , contrastaba con el progresivo alejamiento de Lambán. Al final, el COE ha tenido que decidir. No hay acuerdo para 2030, se deja la puerta abierta para 2034. Esta vez solo con Cataluña o también con Andorra y otras subsedes que pueden estar en otros países como Sarajevo, Italia o Suiza. ¿Por qué Lambán ha torpedeado el proyecto? No se sabe muy bien. Para unos se debe a su anti catalanismo. Para otros, a su afán de capitalizar unos JJOO, cuando la previsión era compartirlos. Finalmente, algunos piensan se le ha ido de las manos la presión para incrementar las pruebas en Aragón, y se va con las manos vacías. El gobierno catalán ha pasado de no quererlos a pretender hacerlos en solitario. Todo muy forzado y poco creíble, pero la postura de Lambán ha ido a su favor, intentando vender que no los dejan organizar a Cataluña en solitario por aquello del anti-catalanismo ancestral, en Aragón y España en general. Todo muy cínico porque solo hay que recurrir a las hemerotecas para ver qué decía ERC sobre los JJOO. Los que sí han mantenido su postura son los representantes de Junts x Cat. Más cercanos a los municipios, tenían claro que eran positivos para el conjunto. Ahora se abren unas heridas y unas controversias para decidir si se espera a 2034 o se olvidan para siempre. Veremos. Lo que sí es comprobable y palpable en el territorio es el cabreo y la indignación por dejar perder unos JJOO que estaban al alcance de la mano. En cuanto a recuperar candidatura para 2034, primero hay que dejar pasar 2023, y sus resultados. Dependen cómo vayan, tendremos otra oportunidad. Hay que esperar, pero de momento suspenso rotundo a los dos gobiernos. Dicho esto se han abierto informaciones, rumores y acusaciones sobre ciertos movimientos del presidente del COE que necesitan ser aclaradas lo antes posible. Me reservo opinión y posicionamiento más concluyente cuando se sepan cosas que ahora están envueltas en rumores y filtraciones. Caso de ser ciertas, los que hemos dado opinión, tendremos que modificarla en algunos puntos importantes.