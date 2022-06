ESPLÈNDID ACTE D’HOMENATGE A CARME CIRERA – VILADA Ahir, diumenge 5 de juny, va tenir lloc l’acte d’homenatge que l’entitat La Teia havia preparat, juntament amb l’Ajuntament de Vilada. Es va fer, en el LOCAL SOCIAL – CARME CIRERA, batejat amb el seu nom. El Local Social del poble, el que acull tots els actes, activitats, assajos, representacions de La Teia, sí, però també de tot el que es programa en el poble. Aquest era l’acte promès , el dia del seu funeral, en plena pandèmia. Ahir, tots els qui hi vam assistir i participar, en vam sortir més que satisfets. Va ser l’acte que es mereixia la Carme i la millor prova fou omplir el Local, amb unes 250 persones. Persones del poble, per descomptat, però també moltes altres vingudes d’altres indrets, per retre homenatge a una persona alegre, treballadora, sempre disposada a donar un cop de mà, a altres entitats, i com no podia ser d’altra manera, també a l’Ajuntament on va exercir molts anys de Regidora i d’Alcaldessa. Una de les primeres Alcaldesses de Catalunya. L’acte va seguir un guió “lògic”, el de presentar-la com la persona que era, i qui millor que els seus companys i companyes del Grup la Teia , per fer-ho. Cadascun va relatar les llargues experiències viscudes, amb franquesa i estimació. Després vam poder-la tornar a veure-la amb un ampli i complert audiovisual, des dels primers anys de vida, fins un massa d’hora final, als 63 anys. Però, en aquests anys la seva vida va ser llarga i intensa en activitats, de tota mena. Uns altres parlaments, van rememorar altres aspectes de la seva vida, i per part nostre, en Jordi Castillón com amic i ex regidor, ens la va recordar. Va tancar els parlaments, l’Alcalde de Vilada, amb una molt ben ponderada explicació de la trajectòria vital i institucional de la Carme. Unes cançons de Laura Luceño van acompanyar alguns moments de l’acte. I una vegada acabat la part prevista a l’interior del Local Social, vam sortir a fora, on es van enlairar 4 globus, en record de 4 membres del Grup La Teia, perduts en els darrers anys. I al costat del monument, a La Teia, un nou record ben viu, el PSC vam proposar i se’ns va acceptar plantar un CIRERER. Un arbre que ens la recordarà, que donarà fruits, i que servirà per homenatjar qui tant bé ha representat els socialisme tranquil, honest, participatiu, a peu de terra, a favor de tots i totes. El pica – pica final va servir per compartir amb tothom vells i nous records. Vam tornar a casa, satisfets d’haver participat a un acte de reconeixement, molt ben preparat, molt ben portat i molt en consonància amb el que ha estat la vida de la Carme Cirera. Ens en vam sentir legítimament orgullosos. Sempre la tindrem en el record. Vilada, 5 de juny de 2022.