EL PSC VOL SABER QUAN ENS COSTEN LES IMPRUDÈNCIES, A TOTS ELS CATALANS. Just fa un mes, el Conseller d’Interior, en resposta a diverses iniciatives parlamentàries del Diputat Cristòfol Gimeno, del Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar, va informar que entre l’any 2015 i el 2021, s’havien aplicat 7 sancions, derivades de 7 expedients per imprudències. D’aquestes 7 sancions, 2 s’havien liquidat, 4 estaven en vies d’execució i 1 s’havia acceptat el recurs presentat. Si tenim en compte que cada any es cometen centenars d’imprudències, degut a males pràctiques, desconeixement del medi natural, ús de material defectuós, improvisacions, incompliment de normes, etc. De tot plegat, se’n deriva que centenars de rescats, van a càrrec de tots els catalans, amb un missatge molt negatiu, com és que tothom pot fer el que li vingui de gust, estigui preparat o no, disposi del material adient o no, que trucant al 112, s’activaran els equips de rescat, sense obrir expedients sancionadors ni ser castigats, per les imprudències comeses, malgrat hagin posat en perill la vida dels rescatadors. No estem d’acord amb aquesta política, contrària a la prudència, al respecte per la muntanya i els seus perills, al coneixement de les forces pròpies, i a la necessitat de disposar de vestimenta i equips adequats. Pertoca a totes i cadascuna de les persones que volen dur a terme alguna activitat, saber i conèixer les limitacions pròpies i les dels seus acompanyants, precisament per evitar haver d’activar protocols i serveis, que no solament costen diner, sinó poden posar en perill el personal de rescat. Per saber el cost que ens suposa a tots els catalans, s’ha presentat una nova iniciativa parlamentària, mitjançant la qual volem saber el cost dels rescats derivats de les pràctiques d’esports de muntanya i de la neu, cadascun dels anys entre 2015 i 2021. Manresa, 10 de juny de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.