A JAUME GIRÓ, CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA Hble. Sr. Conseller, He llegit i escoltat amb atenció les seves crítiques al dèficit inversor de l’Estat a Catalunya, pel que fa els darrers pressupostos generals. En efecte, hi ha un decalatge clar entre el que es proposa, el que s’aprova i finalment el que s’executa. Tot plegat, suposa més un dèficit de gestió, que de voluntat de discriminació. Ho dic, a la vista de la reacció i explicacions donades per la Ministra Raquel Sánchez. Per cert, la mateixa Ministra, ens assabenta de la no designació del representant d’ERC a la Comissió de seguiment de les inversions, cosa que deixa en molt mal lloc, l’Executiu del qual vostè forma part. Es en aquesta Comissió on s’han d’exposar i resoldre els problemes de retards i modificacions dels projectes plantejats. Tots els qui hem ostentat càrrecs institucionals, sabem de la importància d’estar connectats i disponibles per a resoldre gestions i tràmits inter- administracions. Si una administració ha acordat construir una escola, i no se li han cedit els terrenys, no la pot dur a terme. Pel que coneixem, la Generalitat, està molt lluny de ser una administració eficient i diligent. I precisament perquè no ho és, em permeto simplement recordar-li uns quants projectes que vostè com Conseller d’Economia i Finances, hauria de conèixer i resoldre els anys de retard en la seva execució. Vostè ha vist la palla, en el ull de l’Administració Central i no veu la biga, en el seu propi ull. Li poso només uns pocs exemples, de les desenes existents a tot Catalunya. Confio en que el Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar, prepari en els propers dies una Interpel·lació com perquè li surtin els colors a la cara i resta del cos. Uns exemples: 1.- La comarca del Berguedà espera des de fa 12 anys ( DOTZE) el desdoblament de la C-16 – E9, entre Berga i el Túnel del Cadí. Han passat 5 consellers, prometent la immediata adjudicació de les obres. 2.- Polígon Comarcal d’Olvan. Porta 10 anys ( DEU) d’obres parades, amb el compromís de continuar-les, cada any que passa. Serà aquest el darrer ??? 3.- Tenim a la comarca, encara 11 nuclis urbans, sense Estació Depuradora d’Aigües Residuals, i em permeto informar-lo que la comarca es troba a la part alta de la conca del Llobregat, cosa que obliga a prioritzar la depuració d’aigües brutes. 4.- Ens acaben d’informar d’un retard de 3 o 4 anys, pel Desplegament de la Fibra Òptica a 11 dels 31 municipis de la comarca. Nou incompliment del Govern, en un tema de vital importància. 5.- El Govern, ha desmantellat el Servei Bàsic de Salut, eliminant la meitat dels professionals que hi teníem destinats. No hi ha cap seguretat de recuperar el servei perdut, en els propers temps. 6.- Les comunicacions transversals: C-26 ( intercomarcal) , i la B-402 ( intercomarcal), porten anys de retard en les millores promeses pel Govern. Podem dir el mateix de la C-62, que té un retard de 10 anys ( DEU) per resoldre el tram de Sagàs. 7.- En restauració de monuments, els retards es compten en decennis, de manera que alguns no resistiran el pas del temps d’espera. Si vol rescatar-ne un, almenys comenci per Sant Pere de La Portella ( La Quar), però li’n quedaran una dotzena més. 8.- Pla de restauració Colònies industrials. Suposo es coneixedor de l’immens patrimoni arquitectònic i industrial present a la comarca, de manera que el compromís de dotar cada any d’un fons destinat al manteniment i recuperació de les Colònies, és de vital importància. Si es mira els seus pressupostos, veurà que no existeix aquest fons, des de fa anys. Com és que no ha posat partida ??? 9.- Estació Busos a Berga. La única capital de comarca de Catalunya ( en tenim 42), que encara no té Estació de Busos. Com és que el Govern, no ha resolt aquesta infraestructura bàsica en una capital i una comarca de 31 municipis ? 10.- Carències enormes en vies locals. Una comarca de 31 municipis i múltiples disseminats precisa d’una xarxa de camins locals, en adequades condicions. El Govern hi destina uns imports absolutament insuficients com per posar al dia aquesta xarxa bàsica de comunicacions. Podria allargar aquesta mena de Memorial de Greuges, i per descomptats fer l’extensible a les comarques veïnes i al conjunt de Catalunya. Espero que el Grup Parlamentari, ho faci en els propers dies, per tal que vostè pugui detallar el grau de compliment del passat, però sobretot del present i futur. Com de fàcil es retreure als altres el que vostè no compleix. Ara, feta la crítica, se li espera actuï en conseqüència i tot el aquí exposat i els centenars d’altres incompliments a nivell de país, quedin resolts en el mínim de temps possible. Aprofito l’avinentesa per a saludar-lo molt cordialment. Borredà, 1 de juny de 2022. Joan Roma i Cunill Alcalde – President Ajuntament de Borredà ( 1991 – 2019) Diputat al Parlament pel PSC, en 4 legislatures.