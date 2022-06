BORREDÀ, COMPRA UN EDIFICI HISTÒRIC – CAN FONT En el Ple Municipal Ordinari, celebrat el dilluns dia 20 de juny, es va aprovar per unanimitat la compra de Can Font ( també coneguda per Cal Royo, nom dels darrers propietaris). Aquesta és la casa més característica del nucli urbà de Borredà. Construïda al segle XIV, antic hostal, molt a prop de la Casa Consistorial i de l’Església parroquial, a peu de l’antic camí ral de Ripoll a Berga, servia com a lloc d’abeuratge i descans per a persones i animals. Fou peça fonamental per al naixement del nucli urbà, pròpiament dit. El poble, com a tal, té unes primeres referències l’any 834, en el marc del repoblament impulsat pel monestir de Ripoll. La casa, de grans dimensions, consta de planta baixa i dues plantes pis, amb un pou exterior que conserva tota l’estructura original, i que dona a una galeria que servia com assecador, on encara s’hi poden veure restes de pintures, de principis del segle passat. La planta baixa, conté un antic forn de pa, així com les antigues dependències de botiga, consultori mèdic, i llar d’infants. En total hi ha prop de 950 m2 construïts. Fa uns 30 anys que està abandonada. Les negociacions per la compra, han culminat amb un acord, per 130.000 euros, que l’ajuntament pagarà a càrrec a un crèdit de Caixa de Cooperació de la Diputació de Barcelona, a tornar en deu anys , a 0% d’interès. La compra ve motivada, en primer lloc, per salvar aquest rellevant edifici, amb entrada pel carrer Camí de Frontanyà, i per la Placeta, i alhora per aprofitar-lo, tenint en compte dimensions i bona situació. Pres l’acord de compra, en els propers dies, es procedirà a la signatura de l’escriptura de compra de l’edifici, el qual passarà a formar part del patrimoni municipal. A partir d’aquí, haurà de ser l’Equip de Govern, qui proposi el destí de cada espai, i s’encarregui de buscar ajuts, davant totes les administracions ,per a fer-ho possible. NOTA PERSONAL. Per a mi, en tant que Regidor de Govern de l’Ajuntament ( 1979 – 1991) i com Alcalde – President ( 1991 – 2019) aquesta compra té una rellevància especial. L’equip de govern que presidia, vam iniciar l’any 1996, la valoració dels terrenys i la casa, amb un informe de l’arquitecte municipal, Josep Vilaseca Potrony. Aquest informe de situació i valoració, era el primer pas per iniciar les negociacions per la compra de l’edifici. En aquells moments pensàvem en aquesta casa, per augmentar el patrimoni municipal, i així rehabilitar-la i destinar-la a diferents usos: a la planta baixa, a la part del pou, hi aniria el Consultori mèdic, en una altra part, la guarderia ( llar d’infants), i finalment l’escola de música. La resta de la casa, es volia destinar a pisos de lloguer a preu assequible per a famílies que es volguessin instal•lar en el poble, amb prioritat pels qui tinguessin fills en edat escolar. Les negociacions es van allargar més del previst, degut al interès d’algun altre particular, que després no va prosperar. Per part de l’ajuntament vam arribar a oferir 180.000,00 euros. Aquest va ser el topall que ens havíem fixat, amb la previsió d’aconseguir ajuts de la Diputació i la Generalitat. Tancada la negociació, en vam obrir una altra que va acabar amb bons resultats: la compra d’una part de la planta baixa del edifici que es començava a construir a la cantonada del carrer de Dalt, amb el del Camí de Frontanyà, on hi ha el Consultori mèdic municipal. Felicito l’equip de govern i amb ell a tot l’ajuntament per una compra històrica. Can Font, serà municipal. Ara s’han d’aconseguir ajuts per a rehabilitar-la i destinar-la al que es cregui oportú. Un molt bon final, preludi d’un nou principi per la casa més representativa del nostre poble. Joan Roma i Cunill.