+ VALENTIA CATALANA S.L A la vista de les grans mostres de valentia dels nostres representants i principals líders del procés independentista, podem considerar “els estols catalans i companyies d’almogàvers”, com nens de teta, al seu costat. On s’ha vist proclamar una república catalana, de set segons de durada, per a tot seguit dispersar-se el Govern, i fugir a l’estranger, en una autèntica nova versió de retirada estratègica, ben estudiada y planificada ? Algú ha pogut imaginar com de difícil és mantenir càrrecs i sous, davant una invasió de l’adversari que aplica un article de la Constitució , concretament el 155, i tothom és valent com per acceptar-lo i acatar-lo ? No era més fàcil plegar en solidaritat amb el Govern fugit ? No, no 114 alts càrrecs van resistir, i es van quedar en els seus llocs, per a preservar les Instituciones, perdó els sous. On s’ha vist valentia semblant ??? I què dir dels partits, així desmantellats, que son convocats a eleccions al Parlament, i tots, repeteixo tots, son valents com per participar-hi ? Qui no hagués preferit quedar-se a casa, en senyal de protesta ? No, no foren capaços de recuperar forces, i aspirar a nous càrrecs que permetessin recuperar subvencions electorals i sous. Una altra mostra de valentia. Més mostres. Després de les eleccions, aconsegueixen constituir Parlament, nomenar Mesa, i fins i tot formar Govern, malgrat totes les ferides internes i externes. Es refan de tot i nomenen càrrecs i més càrrecs, per a premiar a tots els resistents. També, després de les eleccions generals, son capaços d’enviar diputats a Madrid, a la seu central de l’adversari, o enemic ???. Ho fan per demostrar, amb astúcia catalana, que es pot servir a dos senyors. Un per cobrar un bon sou, i l’altre per poder criticar i dir totes les penúries que es passen a Catalunya. Fins i tot hi van els de la CUP que no volien reconèixer l’autoritat del Govern central, però puix que els paguen, millor anar-hi no fos que els retiressin el sou. No és valentia ??? De fet no passa setmana ni mes que no hi hagi altres mostres de valentia extrema, prometent no acatar les sentències del Tribunal Suprem, ni les de la Junta Electoral Central. Per això es convoquen reunions, es demanen informes, es convoquen sessions al Parlament, i amb grans discursos es deixa clara la desobediència, a tots els qui ens tenen mania. I...tot seguit es fa el que s’ha de fer. Es dur tenir un sou, però s’ha plantat cara, i s’hi ha posat molt mala cara. España ha d’estar més que preocupada. I si no en tenen prou amb aquestes mostres de valentia, n’hi haurà moltes més en els propers temps. No deixarem passar cap ocasió per demostrar que amb nosaltres no s’hi juga, que podem ser molt contundents i durs en les batalles , i sobretot molt conseqüents. En resum, superarem la valentia mostrada pels estols catalans i les companyies almogàvers, allà per l’Edat Mitjana. Som i serem valents, tant si es vol com si no es vol !!!