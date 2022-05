SOSTENELLA I NO ENMENDALLA. No sé cómo va a terminar el vodevil, comedia o drama de la Candidatura a los JJOO de Invierno 2030, pero seguro no será modelo ni ejemplo de colaboración y cooperación entre Comunidades Autónomas. Y, sin embargo, era la gran ocasión de mostrar inteligencia y buen hacer, a beneficio de todos. En primer lugar, de todos los habitantes de los Pirineos. Así, en genérico, puesto que la simple presentación de la Candidatura, y todo lo que viene detrás nos pone en el escaparate mundial. Y si nos los conceden, doble premio, por la promoción y por la realización de centenares de pequeñas y grandes inversiones para hacerlos posible. Soy un firme defensor de la Candidatura a los JJOO, y lo soy por vivir en un pequeño pueblo de la comarca del Berguedà, y por haber vivido, en vivo y en directo los JJOO de Barcelona 92. Unos JJOO bien planificados y programados, dan impulso a todo el territorio que los acoge, por muchos años. Hablamos de décadas. Suficientes como para transformar la vida y el futuro de un territorio como los Pirineos que si no progresa, se muere. Por lo menos, muere la vida cotidiana, la de los habitantes permanentes. Sin trabajo, no hay futuro. Las jóvenes generaciones se van y con ellas las oportunidades de mantener infraestructuras, equipamientos y servicios, indispensables para tener un adecuado nivel de vida. Quien piense en solo vivir de los fines de semana, se equivoca. Hay que tener actividad todos los días, y todos los años. Los JJOO 2030, pueden conseguir atraer actividades todo el año, porque no solo de nieve vive este territorio. Aquí hay sitios ideales para venir a descansar, practicar escalada, montañismo, cursos y talleres, abrir nuevas empresas ligadas a estas actividades, y a las básicas de turismo, gastronomía, artesanía, etc. Nadie ha hecho bien los deberes. En los pasos previos, los técnicos han hecho un trabajo de planificación y distribución de pruebas, sedes y subsedes, incluso mirando a otros países para aquellas que precisan de grandes instalaciones. La nueva normativa prevé la posibilidad de repartir las pruebas en distintos territorios, incluso fuera del país. Es así como se piensa en Sarajevo, o en Italia y Suiza para algunas muy especiales. Pero, los técnicos no pensaban en los políticos, o éstos han querido imponer su poder, para demostrar quién manda. Penoso, pero real. Ante un acuerdo técnico, ha habido un desacuerdo político. Estamos ya fuera de cuentas, y todo indica un fracaso de la Candidatura conjunta: Cataluña – Aragón – Pirineos. Culpa, ¿de quién? , de los dos ejecutivos, pero en mayor medida de Javier Lambán, que considera debería acoger pruebas de mayor “prestigio”. Así estamos, como niños pequeños discutiendo por el mejor globo, el más espectacular, el más popular, sin darse cuenta que ponen en peligro, el objetivo final. Los que seguimos de cerca la confección del proyecto, nos sentimos indignados por tanta inconsciencia. Ir juntos es la mejor baza para obtener los JJOO. Los tenemos en la punta de los dedos, y somos capaces de dejarlos escapar. A pocos días de cerrar la candidatura, estamos en la tesitura de romper todo lo hecho hasta ahora, y presentarla, en solitario. Barcelona – Pirineos, entendiendo por Pirineos, la parte catalana, no la aragonesa. ¿Es ello posible? Sí, pero empezaríamos mal. Cuando unas relaciones se rompen, se rompen para mucho tiempo, y los Pirineos son un conjunto, ideal para unos JJOO de invierno. ¿Cómo terminará? En pocos días lo sabremos, pero pinta mal, muy mal. Ni el gobierno catalán ha dado ningún nuevo paso para salvar el conjunto, ni Javier Lambán parece darse cuenta de convertir-se en el “homicida” de la Candidatura conjunta. Grave error que puede pagar muy caro en las próximas elecciones municipales y autonómicas.