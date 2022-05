ROTUND FRACÀS DELS ANTI JJOO. Ahir, diumenge 15 de maig, tingué lloc la suposada gran mobilització de tots els anti- JJOO d’Hivern de 2030, a la ciutat de Puigcerdà ( Cerdanya). Des de feia setmanes s’havia anunciat una gran concentració de persones vingudes dels quatre cantons del país, seguint la crida feta per Unió de Pagesos, les CUP, En Comú Podem, l’ANC i altres grups i grupuscles que consideren els JJOO d’Hivern, com una mena de terratrèmol contra els Pirineus. Segons ells, es faran destrosses irrecuperables, es malbaratarà diner, no hi haurà neu, i s’espanyolitzarà el país, mitjançant accions i actuacions mai vistes ni imaginades. Bé, doncs, davant tantes calamitats anunciades, la gent no se les ha cregut. Lògic. Hi ha més seny que rauxa en esdeveniments lligats a l’activitat esportiva. I més, si com garanteixen els JJOO, s’han de fer amb total respecte al medi natural i al medi ambient, perquè precisament son condicions fonamentals, per poder ser elegits. Doncs bé, ahir hi havia expectació per veure centenars d’autocars, milers de vehicles i una gernació que faria impossible circular per Puigcerdà. Res de res. Sumats tots, en prou feines arribaven als 2.500. Sí, sí repeteixo, no superaven els dos mil cinc-cents assistents. Una xifra més que pobre, la qual cosa hauria de fer pensar als promotors que no tenen al darrere cap representació ,mínimament important del país. Aquest fracàs, al meu parer, era previsible si bé, no m’imaginava tan magre representació. Vist el resultat convindria oblidar aquesta oposició i dedicar-se en cos i ànima a preparar la candidatura, per arribar a bon port que vol dir ser designats com a seu pel 2030. Hi ha motius per la preocupació, sobretot per no ser capaços d’arribar a un acord amb l’Aragó. Sóc un clar partidari de sumar esforços i territoris, perquè hi sortim tots guanyant. No entenc massa la tossuderia del president d’Aragó ,en contra del treball tècnic acordat pels que hi entenen. Han fet un magnífic treball i totes les subseus en surten beneficiades. A què ve exigir canvis en algunes proves rellevants, si al final tot serà de tots ? Aquí sí tenim una preocupació afegida, que s’ha de resoldre en el més breu termini possible perquè no es pot anar a presentar candidatura sense un ple i complert consens. Una altra qüestió, és resoldre el tema de la doble consulta convocada pel Govern. No feia falta, ni és de rebut, complicar la vida i gastar diner en va, però la maquinària està en marxa i si res falla, el 24 de juliol, ens tocarà anar a votar. Bé, hi anirem uns per una cosa i els altres per una altra, molt secundària, però tinc clar que hem d’animar la gent a anar a votar. Ha de sortir un resultat clar i contundent, com perquè ningú pugui dir que no estàvem segurs de si els JJOO s’havien de fer, en un cas, o si els recolzàvem, en un altre. Volem els JJOO d’Hivern 2030, i si ens els concedeixen, volem siguin un èxit rotund.