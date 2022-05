PROPOSTA DE RESOLUCIÓ – PARLAMENT DE CATALUNYA. El passat dia 18 de maig, en visita oficial a Gironella ( Berguedà), el Vice President i Conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va crear una certa confusió a l’hora d’explicar el projecte de DESPLEGAMENT DE LA FIBRA OPTICA , A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ. La confusió prové de la contradicció entre el que havia afirmat l’any passat ( 2021) , el que s’està duent a terme, actualment ( 2022) i el que quedarà pendent per l’any vinent ( 2023) i anys següents. La comarca del Berguedà, amb 31 municipis, li queda per desplegar, a dia d’avui, 17 municipis. Si en aquests moments s’està duent a terme el desplegament a 6 municipis: Gósol, La Pobla de Lillet, Saldes, Vilada, Castellar de N’Hug i Capolat, en queden encara 11, sense una data concreta, tot i que se’ls havia promès, tenir-la aquest any, o com a màxim dintre de 2023. En aquesta situació s’hi troben els municipis de: Borredà, Gisclareny, Vallcebre, Fígols, Castellar del Riu, Montmajor, Montclar, La Quar, Sant Jaume de Frontanyà, Castell de l’Areny i la Nou de Berguedà. L’esmentat Conseller, en declaracions fetes, a diversos mitjans de comunicació comarcals, ha parlat d’un 95% de cobertura de desplegament, en habitants, però obvia que suposa deixar pendent de cobertura a un 30% dels municipis de la comarca. Una xifra enorme per una comarca com el Berguedà, amb la sensació de que aquests municipis son de segona o tercera categoria. No veiem una explicació tècnica, i sí una, més aviat política, que trenca el compromís de desplegar la fibra al conjunt de la comarca, al mateix temps. En canvi, ara es dona la paradoxa de deixar municipis, a tocar un de l’altre, en que un tindrà fibra i l’altre, encara no, sense garanties clares de quan en tindrà. La darrera informació de la Conselleria, parla d’una nova data: 2025. Cap dels 11 ajuntaments, se la creu. Es per tot el exposat que presenta la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. El Parlament de Catalunya, insta la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori ,a donar compliment als compromisos presos, amb la totalitat de la comarca del Berguedà, i a tenir finalitzat el Desplegament de la Fibra Optica, en els 31 municipis, a finals de l’exercici 2023.