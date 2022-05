NOVES INICIATIVES PARLAMENTÀRIES – BERGUEDÀ. A nivell de PSC, aquesta setmana hem preparat diverses iniciatives parlamentàries, que signarà el Diputat Cristòfol Gimeno. De les presentades, les més importants fan referència a: 1.- Desplegament de la fibra òptica a la comarca del Berguedà. L’incompliment del Govern, motiva aquesta pregunta al Parlament, amb 3 qüestions que el Conseller haurà d’aclarir. 2.- Proposta de Resolució, lligada a l’anterior tema, per la qual els partits hauran de mullar-se i votar si exigeixen al Govern, complir el compromís de que els 31 municipis de la comarca disposin de Fibra òptica, com a màxim a finals de 2023, o permeten fer esperar a 11 pobles dos o tres anys més. 3.- També s’ha demanat quantes Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, falten a la comarca, i per a quan està previst que totes estiguin construïdes i en funcionament. 4.- Rebuda la resposta a la situació del trànsit a la C-16, s’ha exigit al Govern, posi en via d’urgència l’adjudicació del desdoblament Berga- Túnel del Cadí. 5.- Hem impulsat una nova petició perquè el Govern, posi en marxa una nova campanya de fumigació contra l’eruga processionària, a la vista de l’afectació de molts boscos de l’Alt Berguedà. Nota. Per a la setmana vinent hi ha previst la presentació de noves iniciatives parlamentàries, que seran motiu de Notes de Premsa, que en el seu moment farem públiques. Berga, 27 de maig de 2022.