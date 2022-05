EL PSC, CONSIDERA URGENT, ACTUAR CONTRA L’ERUGA PROCESSIONÀRIA DEL PI. La climatologia favorable i el curiós règim reproductiu de la processionària del pi, fa que algunes comarques de Catalunya, tornin estar infestades d’aquesta eruga, fins el punt de produir greus danys forestals, i al mateix temps sobre les persones i animals que fan vida en aquests territoris. Els tècnics ,aconsellen campanyes periòdiques de fumigació amb agents biològics, cada tres o quatre anys, per aconseguir la reducció de la població, primer, i posteriorment la seva eradicació. La comarca del Berguedà, sobretot la zona de l’Alt Berguedà, torna estar greument afectada, però com ella, altres territoris i comarques de Catalunya, per la qual cosa, hem portat aquest tema al Parlament de Catalunya. Volem saber les previsions del Govern pel que fa l’estudi i prevenció, així com les previsions de noves campanyes de lluita contra aquesta eruga. Cal seguir els consells dels tècnics i programar campanyes plurianuals, per ser efectives. Hem de tenir en compte que el dany que produeixen és divers. Primer sobre els arbres, segon sobre el bestiar que pastura o viu en les zones afectades, i tercer sobre les persones, el turisme, les activitats, etc, perquè les pues que desprenen produeixen efectes molt molestos i duradors. Es per tot plegat que considerem urgent la planificació de campanyes de lluita sobre tots els territoris afectats, de forma similar a com ho està la comarca del Berguedà. Si algú vol veure quines afectacions produeix només cal que visiti alguns dels municipis de l’Alt Berguedà. Manresa, 6 de maig de 2.022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI