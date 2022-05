LA C-16, TRAM BERGA – TÚNEL DEL CADÍ, A PUNT DE COL.LAPSE. El PSC, va ser un dels impulsors de la construcció del Túnel del Cadí, i des d’aleshores ençà, cada any ha fet el seguiment del seu funcionament, així com de l’antiga C-1411, reconvertida en C-16 / E9, un Eix Europeu que ha deixat de ser competitiu, per no haver resolt el desdoblament del tram Berga – Bagà /Túnel del Cadí. Portem més de 10 anys de retard en el compliment d’aquesta promesa, feta i reiterada per tots i cadascun dels Consellers de Territori ( abans Política Territorial). Amb els anys hem passat d’un desdoblament complert, en 4 vies, a un altre de 3 amb un sistema New Jersey, per ampliar o reduir el flux de vehicles, en funció de la seva intensitat, cap al nord o cap al sud. A dia d’avui, maig de 2022, ni una cosa ni altra. Es per aquest motiu que , de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno, es van presentar unes preguntes al Parlament per tenir constància de la situació actual. Adjuntem la resposta donada pel Conseller, en la qual es poden veure les xifres dramàtiques, en el moment present. Si mirem les xifres pre – pandèmia i les comparem amb les de 2021, podem veure TRIPLICADA LA IMD ( intensitat mitjana diària), en alguns dels punts de l’Eix de Llobregat, i durant uns quants mesos a l’any. Si tenim present que a partir dels 12.000 de IMD, una via ha de preparar-se pel seu desdoblament, què podem dir si se superen els 35 o 40.000 ? Preguem mirar les xifres de 2021, i comparar-les amb les de 2016. La post pandèmia suposa un increment enorme de la IMD, de manera que en alguns mesos, la via està propera al col·lapse. Les xifres ho deixen clar, però res més real que fer-la servir com usuari, durant els caps de setmana. I ara , ja no va de volum d’esquiadors, no. Tenim IMD enormes en mesos com maig, juny, juliol, agost..... Aquesta resposta, aquestes xifres, deixen despullats qualsevol argument d’espera o no urgència. El desdoblament és urgent, sinó volem acabar en col·lapse, bona part de l’any. I podem assegurar que si les de 2021 son immenses, les de 2022, les superaran. EL DESDOBLAMENT NO POT ESPERAR MÉS. EXIGIM EL COMPLIMENT DE LES PROMESES, REITERADAMENT INCOMPLIDES. LA C-16 ÉS UN EIX EUROPEU, NO UNA CARRETERA SECUNDÀRIA. Manresa, maig de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.