EL PSC, CONSTATA LA MANCA D’EFECTIVITAT DEL GOVERN , EN MÀTÈRIA DE COBRAMENT DELS COSTOS DE RESCATS, PER IMPRUDÈNCIES O MALES PRÀCTIQUES. En resposta a les preguntes presentades pel Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar, d de la mà del Diputat Cristòfol Gimeno, constatem la gairebé nul.la efectivitat del Govern de la Generalitat per a recuperar els costos de rescats per causes d’imprudència o males pràctiques. Podem veure com la petició feta de saber el total d’expedients gestionats des del 2015 fins a dia d’avui, ha estat de 7. Dels quals 2 s’han pagat, 4 es troben en via executiva, i 1 es va anul•lar per estimació del recurs presentat. A les respostes es poden veure els imports que la taxa estableix, per a cada servei implicat en un rescat, que van dels 41,80 euros per unitat i hora dels Bombers, a 54,25 euros per unitat i hora de cada vehicle, i els 3.151,30 euros, per unitat i hora d’un helicòpter. D’aquestes respostes es dedueix que més del 95% del cost dels rescats van a càrrec de l’erari públic. Es a dir, de tots nosaltres i que només en comptadíssimes ocasions, s’obre expedient sancionar a l’infractor. Som conscients de les dificultats, en alguns casos, d’imputar causes d’imprudència i males pràctiques, però no en centenars d’altres, en que s’ha constatat la falta de preparació, la inadequació de vestimenta o equipament, o fins i tot la contravenció de fer pràctiques per causes meteorològiques, entre d’altres. Aquesta baixíssima aplicació de les normes vigents, suposa un incentiu per continuar-les vulnerant. Parlem de 7 expedients oberts en 7 anys. I d’aquests només 2 s’han cobrat. No està justificada aquesta absència d’acció sancionadora, oimés quan no passa setmana o mes en que no veiem actuacions de bombers, helicòpters, mossos i altres cossos, ocupats en tasques d’emergència, per actuacions totalment fora de lloc. Continuarem fent un seguiment i control d’aquesta normativa , continguda en el Decret 3/2008, d’aplicació de taxes, a la vista del seu general incompliment. Manresa, 12 de maig de 2022 OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL PSC A LA FEDERACIÓ XI.