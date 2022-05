EL PSC, ACUSA LA GENERALITAT DE FER EL DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA, AL BERGUEDÀ, SEGUINT CRITERIS POLÍTICS I NO TÈCNICS. Per quin motiu els municipis de BORREDÀ, GISCLARENY, VALLCEBRE, FÍGOLS, CASTELLAR DEL RIU, MONTMAJOR, MONTCLAR, LA QUAR, SANT JAUME DE FRONTANYÀ, CASTELL DE L’ARENY I LA NOU DE BERGUEDÀ, tindran el desplegament de la fibra òptica, anys més tard, que els altres 20 municipis de la comarca ? Es el que vol saber el PSC, i és el que vol evitar el PSC. Governar, és decidir, i tractar tots els ciutadans , per igual. El govern, va aprovar un projecte de desplegament de la fibra òptica, a la comarca del Berguedà, amb data de finalització l’any 2023. Es a dir, aquest pla, garantia disposar d’aquest servei bàsic, per part dels 31 municipis que conformen la comarca. Perquè uns el van tenir l’any 2021 ? Perquè uns altres el 2022 ? I perquè es deixen 11 municipis per una data, tan incerta, com el 2025, quan el compromís era tenir-los tots connectats el 2023? A què ve que uns hagin passat al davant d’altres. Només hi veiem una decisió política, que ha passat per davant d’una tècnica. Però, més greu encara, i és que deixar per a 2025, és passar a un futur Govern, aquest desplegament. Si el Govern no es trenca abans, les properes eleccions al Parlament, s’hauran de celebrar com a molt tardar, a principis de 2025. Com ens podem prendre seriosament un compromís d’un govern, que traspassa un compromís a qui vingui darrer seu ? Davant aquesta situació, el Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar ha presentat una pregunta a la Mesa del Parlament, amb 3 peticions , dirigides a la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori. I no solament això, sinó que també ha presentat una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, per tal que el Parlament debati i voti, sobre el tema. En aquesta PR, deixem clara la petició de que els 11 municipis, que queden per més endavant, siguin atesos dintre dels terminis establerts en el pla de desplegament que va fixar per a 2023, la finalització de desplegament als 31 municipis de la comarca. El PSC, defensa la totalitat de la comarca, sigui quin sigui el color polític dels ajuntaments afectats. Ens convertim en la veu de tots ells, perquè no volem ni acceptem retards injustificats que deixen clar un desplegament fet sota criteris polítics per davant dels tècnics. Els partits de govern, Junts x Cat i ERC, ens ho hauran d’explicar i hauran de votar. Ja donarem compte del resultat, com perquè tothom en tregui les conseqüències oportunes. Manresa, 30 de maig de 2022.