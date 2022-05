LOS ESPÍAS, ESPÍAN. Vaya por delante mi desacuerdo con el cese – sustitución de la Directora del CNI, Paz Esteban, porque la considero injusta. A pesar de quererla enmarcar en una sustitución, o en un castigo por no haber detectado los ataques al móvil del presidente del gobierno y la ministra de defensa, lo que llega a la calle son las exigencias de los partidos independentistas, por el supuesto espionaje a varios de sus miembros. Y todos sabemos que las ansias de venganza, son insaciables. Se piden cabezas, para asumir responsabilidades, que ninguno de ellos ha asumido, en Cataluña. Tanto alboroto y tanto escándalo, demuestra el cinismo y la teatralidad que ponen en sus exigencias. Y, para rematar el clavo, piden no se espíe nunca más al independentismo. Y va, y se lo creen. Creen poder pedir a las instituciones del Estado que dejen de cumplir sus funciones. Increíble, si no fuera cierto. Lo hemos visto escrito y oído en múltiples medios de comunicación. Así estamos, a día de hoy, intentando superar una nueva crisis, hasta que llegue la siguiente. Está visto que la paz y tranquilidad están reñidas con las relaciones España – Cataluña. Siempre hay algo o alguien que las sacude para evitar vuelvan a la normalidad. Y, a pesar de todo, creo que vamos en la buena dirección, si bien habrá que esperar todavía unos años para que se recupere la colaboración y cooperación habituales. En Cataluña, continúa el lío entre partidos, a la espera de ver cómo acaba el congreso de Junts x Cat. Dentro de 3 semanas tendrá lugar el primer congreso, en el que se elegirán nuevos cargos ejecutivos, después del desmarque de Puigdemont, Jordi Sánchez y Elsa Artadi. Es una incógnita el futuro de este partido. En cuanto a ERC, las cosas no van como esperaban, debido a la falta de liderazgo de Pere Aragonés, y la mediocridad de sus miembros en el Consejo Ejecutivo. Hay nervios porque las elecciones municipales se van acercando y los grandes resultados que esperaban conseguir se van diluyendo, cada día que pasa. Por todo ello, la crisis del espionaje, ha llegado en un mal momento para todas las partes, a pesar de las ganas de conflicto de una parte del independentismo. Siempre hay un grupo de exaltados que pretenden seguir con la agitación, pero lo cierto es que se percibe un claro cansancio por parte de la mayoría de la ciudadanía. Dicho esto, nunca hay que descartar el cese total de la agitación porque cualquier nueva chispa puede encender la hoguera y volver a las andadas. Nunca como en los tiempos de mayor crispación, porque es cierto el desánimo y la sensación de derrota, aunque no se diga. Ahora, habrá que esperar a la reunión de los dos presidentes, para ver si realmente las relaciones vuelven a la normalidad. En cuanto al CNI, deberá apagar el fuego interno, y continuar con su labor. El de proteger y defender la seguridad de España, en todos los ámbitos y territorios, siempre bajo el imperio de la ley. Nada ni nadie ha demostrado que ello no haya sido así, por lo tanto, los ataques que ha sufrido han sido injustos y por interés de parte. Solo hay que pedir sigan con su cometido en unos tiempos especialmente complicados para el mundo en general, y España en particular.