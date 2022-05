INVESTIGACIÓ ? ESPIONATGE ? El grau de cinisme i teatralitat no té límits, a nivell dels partits implicats en el llarg, tortuós i obscur procés independentista. Han estat investigats ? Han estat espiats ? Evidentment. Es que si no hagués estat així la seguretat en el nostre país no hauria fet la feina per la qual es va crear. Els motius? Dotzenes d’accions i actuacions, clarament fora de la llei. Per raons d’espai, només una petita mostra. La deriva independentista, fora del marc legal, té molts anys de vida, si bé, podem exposar fets concrets, indiscutibles i demostrables, en uns quants moments “estel•lars”. En la sessió del Parlament del 6 i 7 de setembre de 2017, tots els diputats/diputades independentistes trencaren el jurament fet, al prendre possessió dels seus càrrecs i decidiren vulnerar el Reglament del Parlament i la legalitat continguda en el Estatut d’Autonomia de Catalunya i en la Constitució Espanyola. Fruit d’aquesta decisió, es produïren multitud d’irregularitats i il•legalitats que van pujant de to, sense un control clar per part dels mateixos partits. Sabem de contactes i negociacions amb delegats de la Rússia de Putin. Sabem de seguiments i escoltes a càrrecs no independentistes, per part de seccions dels Mossos d’Esquadra, cosa que motivà el buidatge de diversos ordinadors de la Comissaria General de Mossos, de Sabadell, emportant-se amb llapis de memòria el seu contingut, temorosos que Guardia Civil o Policia Nacional, trobessin la documentació. Sabem de documentació comprometedora del Govern, portada a la incineradora de Sant Adrià, aturada per ordre judicial per la Policia Nacional, en funcions de policia judicial. L’acció fou possible per una denuncia procedent del propi Cos de Mossos d’Esquadra (CME). Sabem de la planificació de constituir un nucli d’acció i resistència, format per CDR’s i Mossos, per encarar accions de major nivell. Sabem fins i tot per un programa de TV, la planificació d’una possible cessió del port de Barcelona, com a base de la flota xinesa !!!, en contrapartida a ajuda política i econòmica. Sabem de la planificació i actuació d’un grup de Mossos en la fugida de Puigdemont cap a Bèlgica, cosa que permet deduir l’existència d’una “policia patriòtica” a l’interior del CME. Sabem i coneixem la depuració duta a terme per l’actual Conseller d’Interior de múltiples comandaments del CME, per no tenir-hi prou confiança i considerar-los fèrriament defensors de la legalitat vigent. Tenim la constatació d’immensos fluxos de diner per a mantenir i promoure accions de mobilització i concentració ,la majoria de les quals, amb un elevat grau de violència. Tenim la constatació d’ordres internes de no tramitar milers d’expedients, per aquests fets, per part de la Conselleria d’Interior. I tenim constància de l’existència d’un “estat major” del procés que impartia ordres, a banda de no controlar moltes altres accions dutes a terme per “descontrolats”, “il•luminats” o buscadors de negocis personals. Ho sento, no em queda més espai, però si amb només això algú no hagués decidit investigar, seria per exigir-li la dimissió immediata. I totes les investigacions comporten accions de recerca d’informació i documentació. Per això estan els jutges i les forces de seguretat, CNI inclòs.