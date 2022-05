HORA DE FER POBLE, FER CIUTAT. El maig de l’any vinent, tindran lloc les eleccions municipals, per dotzena vegada. Sí, portem ja 43 anys de democràcia municipal. El període més llarg de la nostra història i prou s’ha vist el profit que n’hem tret. Qui repassi aquest període, en qualsevol poble o ciutat, veurà la immensa transformació en totes les infraestructures, equipaments i serveis. Ha estat un avenç increïble, fins el punt de posar-nos al capdavant dels municipis, en qualitat de vida, a nivell europeu. El ritme portat ha estat frenètic, i els resultats espectaculars. Però, ara toca, continuar avançant en dos fronts alhora. Un, per mantenir tot el construït, creat i format, i un altre, per avançar cap objectius absolutament nous, molts dels quals encara no tenim clars, degut a la incertesa del moment. Per dur a terme, una cosa i altra, calen persones obertes, disposades a dedicar una part de la seva vida, a la política més directa, més immediata. La que es fa a peu de carrer, en contacte permanent amb els ciutadans del poble o ciutat. En la primera etapa de la democràcia recuperada, era fàcil saber què fer, perquè tot estava per fer. Només calia posar prioritats, per actuar. A la segona etapa, la dedicació va ser a crear serveis, destinats a les persones i col·lectius més necessitats. Ara, arriba la tercera per ampliar serveis, introduir-ne de nous, en funció de les noves necessitats i evitar la degradació o pèrdua dels anteriors. Pot semblar una aposta conservadora o no prou atractiva. En absolut ,el repte és immens i caldrà comptar amb persones, ben predisposades a les innovacions i a grans objectius. I per fer-ho, res millor que formar part d’un partit. La complexitat de l’acció política, la necessitat de compartir serveis, entre municipis i d’aquests amb altres administracions fa del tot imprescindible la participació en els principals partits polítics. I d’aquests, el més municipalista de tots: el partit dels socialistes de Catalunya. La seva trajectòria i els seus resultats l’avalen per a ser punta de llança d’aquesta nova etapa que s’obrirà el maig de l’any que ve. D’aquests resultats se’n derivaran els nous Consistoris, i al mateix temps conformaran els nous Consells Comarcals i les noves Diputacions. Els tres nivells de l’administració local, dedicats als serveis a les persones. Qui vulgui millorar el seu poble o ciutat, té al seu abast, fer-ho de la mà d’aquest partit. Ara, a tot el país s’estan conformant les noves candidatures, per una etapa que va començar amb el lema “entra amb nosaltres a l’ajuntament”. Es hora de tornar-ho a fer. Ho tens al teu abast.